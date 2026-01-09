Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar ruled becomes 5th week topper in india nett box office left chhava pushpa 2 stree 2 behind
धुरंधर की पांचवें वीक में भी तूफानी पारी; देखें छावा, पुष्पा 2 सहित और किस-किस के रिकॉर्ड ध्वस्त

धुरंधर की पांचवें वीक में भी तूफानी पारी; देखें छावा, पुष्पा 2 सहित और किस-किस के रिकॉर्ड ध्वस्त

संक्षेप:

धुरंधर हर वीक एक नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। पांचवें वीक भी कमाई के मामले में इसने सारे रिकॉर्ड होल्डर्स को पीछे छोड़ दिया है। 2025 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर छावा अब दूसरे नंबर पर है।

Jan 09, 2026 07:04 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर का एक और वीक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित हो चुका है। रणवीर सिंह की फिल्म के पांचवें वीक की क्लोजिंग भी तूफानी हुई है। 35 दिनों में फिल्म का इंडिया टोटल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 800 करोड़ रुपये के करीब था। कमाई घटने के बाद भी आदित्य धर की मूवी पांचवें सप्ताह कमाई के मामले में टॉप पर है। धुरंधर ने छावा के पांचवें वीक के तूफानी कलेक्शन को धराशाई कर दिया है। जो कि 30.05 करोड़ था। यहां देख सकते हैं कि पांचवें वीक के बॉक्स ऑफिस में किन-किन महारथियों को धुरंधर ने धूल चटाई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पांचवें वीक भी धुरंधर की तूफानी पारी

धुरंधर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पांचवें सप्ताह में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने 5वें सप्ताह में 51.25 करोड़ कमा लिए हैं। यहां देखें किन फिल्मों के पांचवें वीक के ऐतिहासिक कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए धुरंधर सरताज बन चुकी है।

ये भी पढ़ें:एडवांस बुकिंग कम फिर भी पठान और एनिमल को पीछे छोड़ेगी राजा साब?
फिल्म5वें वीक का इंडिया नेट कलेक्शनरिलीज का साल
धुरंधर51.25* करोड़ रुपये2025
छावा30.05 करोड़ रुपये2025
स्त्री 224,65 करोड़ रुपये2024
पुष्पा 219.45 करोड़ रुपये2024
उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक18.74 करोड़ रुपये2019

राजा साब और धुरंधर का क्लैश

9 जनवरी को प्रभास की राजा साब भी रिलीज हुई है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या हिंदी दर्शक राजा साब की ओर शिफ्ट होगा या धुरंधर से राजा साब की टक्कर होगी। धुरंधर को रिलीज हुए 1 महीना हो चुका है फिर भी बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा बरकरार है। हालांकि राजा साब की रिलीज वाले दिन दोपहर तक धुरंधर का कलेक्शन 4 करोड़ तक पहुंच गया और राजा साब 15 से 20 करोड़ था। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों का एक-दूसरे पर सीधा बहुत असर नहीं पड़ेगा। साउथ के दर्शक एकतरफा प्रभास की राजा साब देखने पहुंच रहे हैं। वहीं नॉर्थ धुरंधर की डिमांड को देखते हुए नैशनल चेन्स में राजा साब को स्क्रीन्स कम मिल सकती हैं। छठवें वीक भी धुरंधर अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सुर्खियों में रह सकती है।

वीककलेक्शन (इंडिया नेट)
वीक 1207.25 करोड़
वीक 2253.25 करोड़
वीक 3172 करोड़
वीक 4106.5 करोड़
वीक 551.25 करोड़
टोटल790.94 करोड़

*Sacnilk Report

डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar The Raja Saab

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।