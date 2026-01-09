धुरंधर की पांचवें वीक में भी तूफानी पारी; देखें छावा, पुष्पा 2 सहित और किस-किस के रिकॉर्ड ध्वस्त
धुरंधर हर वीक एक नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। पांचवें वीक भी कमाई के मामले में इसने सारे रिकॉर्ड होल्डर्स को पीछे छोड़ दिया है। 2025 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर छावा अब दूसरे नंबर पर है।
धुरंधर का एक और वीक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित हो चुका है। रणवीर सिंह की फिल्म के पांचवें वीक की क्लोजिंग भी तूफानी हुई है। 35 दिनों में फिल्म का इंडिया टोटल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 800 करोड़ रुपये के करीब था। कमाई घटने के बाद भी आदित्य धर की मूवी पांचवें सप्ताह कमाई के मामले में टॉप पर है। धुरंधर ने छावा के पांचवें वीक के तूफानी कलेक्शन को धराशाई कर दिया है। जो कि 30.05 करोड़ था। यहां देख सकते हैं कि पांचवें वीक के बॉक्स ऑफिस में किन-किन महारथियों को धुरंधर ने धूल चटाई है।
पांचवें वीक भी धुरंधर की तूफानी पारी
धुरंधर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पांचवें सप्ताह में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने 5वें सप्ताह में 51.25 करोड़ कमा लिए हैं। यहां देखें किन फिल्मों के पांचवें वीक के ऐतिहासिक कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए धुरंधर सरताज बन चुकी है।
|फिल्म
|5वें वीक का इंडिया नेट कलेक्शन
|रिलीज का साल
|धुरंधर
|51.25* करोड़ रुपये
|2025
|छावा
|30.05 करोड़ रुपये
|2025
|स्त्री 2
|24,65 करोड़ रुपये
|2024
|पुष्पा 2
|19.45 करोड़ रुपये
|2024
|उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक
|18.74 करोड़ रुपये
|2019
राजा साब और धुरंधर का क्लैश
9 जनवरी को प्रभास की राजा साब भी रिलीज हुई है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या हिंदी दर्शक राजा साब की ओर शिफ्ट होगा या धुरंधर से राजा साब की टक्कर होगी। धुरंधर को रिलीज हुए 1 महीना हो चुका है फिर भी बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा बरकरार है। हालांकि राजा साब की रिलीज वाले दिन दोपहर तक धुरंधर का कलेक्शन 4 करोड़ तक पहुंच गया और राजा साब 15 से 20 करोड़ था। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों का एक-दूसरे पर सीधा बहुत असर नहीं पड़ेगा। साउथ के दर्शक एकतरफा प्रभास की राजा साब देखने पहुंच रहे हैं। वहीं नॉर्थ धुरंधर की डिमांड को देखते हुए नैशनल चेन्स में राजा साब को स्क्रीन्स कम मिल सकती हैं। छठवें वीक भी धुरंधर अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सुर्खियों में रह सकती है।
|वीक
|कलेक्शन (इंडिया नेट)
|वीक 1
|207.25 करोड़
|वीक 2
|253.25 करोड़
|वीक 3
|172 करोड़
|वीक 4
|106.5 करोड़
|वीक 5
|51.25 करोड़
|टोटल
|790.94 करोड़
*Sacnilk Report
डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।