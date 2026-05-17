धुरंधर: पता चल गई आलम भाई की दुकान की असली लोकेशन, लोगों ने पूछा; चाय मीठी थी या नमकीन?
धुरंधर में आपको आलम भाई की चाय की दुकान तो याद ही होगी? अब उस दुकान की असली लोकेशन पता चल गई है। वो दुकान कोई सेट का पार्ट नहीं थी, बल्कि भारत के इस शहर में है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से आपको आलम भाई और उनकी चाय की दुकान तो याद ही होगी? अगर आप सोच रहे हैं कि वो चाय की दुकान कोई सेट है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल, वो चाय की दुकान कोई सेट नहीं बल्कि लेह की एक चाय की दुकान है। एक बाइकर ने इस चाय की दुकान की असली लोकेशन ढूंढ निकाली है। ये चाय की दुकान लेह में है। ये दुकान असल में बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे फिल्म में दिखाई गई है।
मिल गई आलम भाई की दुकान
its_naturemoto नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने इस चाय की लोकेशन को ढूंढ निकाला है। उन्होंने इस दुकान की वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की है। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है- धुरंधर वाली चाय की दुकान। its_naturemoto एक बाइकर और बिजनेसमैन हैं। वो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आते हैं।
ऑर्डर करनी पड़ती हैं दो चाय
its_naturemoto ने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें उन्होंने कहा, “लेह की मार्केट में एक ऐसी दुकान मिल गई जहां अंदर बैठने के लिए आज दो चाय लेनी पड़ीं। देखते ही पहचान गया था कि ये तो वही धुरंधर वाली दुकान है। मैं आया था घूमने लेह, और मार्केट में शॉपिंग करने निकला तो अचानक मेरी आंखें उस दुकान पर पड़ीं जिसका नाम था वॉसमा बट्ट। अंदर जाते साथ ही मैंने धुरंधर वाले वाइब्स ले लिए। यहां अकेले आना तो मना नहीं है, बस शर्त ये है कि यहां पर दो चाय लेनी पड़ेंगी। एक अपने लिए और एक इस जगह का एहसास लेने के लिए। अगर लेह आकर यहां दो चाय नहीं लीं, तो समझो धुरंधर वाली फील रह गई।”
क्या है इस दुकान का असली नाम?
इस वीडियो में दुकान के असली नाम की भी डिटेल छपी है। दुकान के बाहर लिखा है- धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 की शूटिंग एसएच खान रेस्तरां में हुई है। ये वही दुकान है जहां गौरव गेरा के किरदार आलम भाई के मरने के बाद रणवीर सिंह उन्हें याद करते हुए दो चाय मंगवाते हैं। इस दुकान के अंदर गौरव गेरा और रणवीर सिंह के उस सीन की तस्वीरें भी लगी हैं। दुकान जैसी फिल्म में दिखाई गई है, बिल्कुल वैसी ही हरे रंग की है।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
इस वीडियो पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। कमेंट करने वालों में गौरव गेरा का नाम भी शामिल है। उन्होंने हार्ट इमोजी बनाकर इस वीडियो पर रिएक्ट किया है। वहीं, एक यूजर ने पूछा कि यहां चाय नमकीन मिलती है या मीठी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अब तो इस दुकान पर लोगों की लाइन लग जाएगी। एक ने लिखा- एक चाय अपने लिए और दूसरी आलम भाई की आत्मा के लिए।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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