Dhurandhar Box Office: धुरंधर ने 9 दिन में बनाए ये 10 बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, क्या 400 करोड़ क्लब में करेगी एंट्री?

संक्षेप: Ranveer Singh-Akshaye Khanna Film: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। इस फिल्म ने 9 दिन में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। आइए जानते हैं रणवीर सिंह की फिल्म ने अबतक कौन-कौन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े हैं।

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर हर बीतते दिन के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी परफॉर्मेंस से चौंका रही है। फिल्म एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। रणवीर सिंह और आदित्य धर दोनों के लिए ही ये फिल्म कमाल साबित हुई है। धुरंधर ने 9 दिन में बॉक्स ऑफिस पर जो कमाल कर दिखाया है उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। आज हम आपको रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म के 10 बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे हैं।

9 दिन में फिल्म ने कमाए इतने करोड़ रणवीर सिहं की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 9वें दिन यानी रिलीज के अपने दूसरे शनिवार को 53 करोड़ की कमाई की है।sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने अबतक भारत में 292.75 करोड़ की कमाई कर ली है। रणवीर सिंह की फिल्म जिस तरह से ताबड़तोड़ कमाई कर रही है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि रणवीर सिंह की फिल्म जल्द ही 400 करोड़ के क्लब में एंट्री करेगी।अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रणवीर की फिल्म 400 करोड़ के क्लब में जगह बना पाएगी?

वीकडे पर बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम: किसी भी फिल्म का वीकेंड पर अच्छा कमाई करना आम बात है, लेकिन धुरंधर उन फिल्मों में से है जिसने वीकडे पर भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाया है। इस फिल्म ने लगातार तीन दिन वीकडे पर 27 करोड़ की कमाई की है। धुरंधर ने पांचवे दिन (पहले मंगलवार), छठे दिन (पहले बुधवार) और 7वें दिन (पहले गुरुवार) 27 करोड़ की कमाई की।

रणवीर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म: रिलीज के 9 दिन के अंदर ही धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। धुरंधर ने रणवीर सिंह की फिल्म सिंबा (240.3 करोड़) को कमाई के मामले में पछाड़ दिया है। अब धुरंधर रणवीर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म है।

पहले हफ्ते ही दिखाया दम: रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले हफ्ते ही अपनी कमाई से हर किसी को चौंका दिया था। फिल्म ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ की कमाई की थी कर बॉक्स ऑफिस चार्ट पर कब्जा कर लिया था। रणवीर सिंह की ने पहले ही हफ्ते 200 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ली थी।

बेस्ट संडे परफॉर्मेंस: धुरंधर ने 2025 के पहले रविवार के कलेक्शन में दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। पहले नंबर पर विकी कौशल की छावा है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने पहले रविवार को 43 करोड़ की कमाई की। वहीं, छावा ने पहले रविवार को 48.5 करोड़ की कमाई की थी।

ड्रॉप के बाद भी शानदार कमाई: फिल्म के पहले सोमवार को कमाई के मामले में कमी आई थी। पहले तीन दिन के मुताबले, चौथे दिन फिल्म की कमाई में 45 पर्सेंट का ड्रॉप देखा गया था। ड्रॉप के बावजूद भी फिल्म ने हैरान करने वाली कमाई की थी। चौथे दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म ने 23.25 करोड़ की कमाई की थी।

छावा वर्सेज धुरंधर: रणवीर सिंह की धुरंधर ने 9 दिन की कमाई के मामले में विकी कौशल की छावा को पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर ने 9 दिन में भारत में 292.75 करोड़ की कमाई कर ली थी। वहीं, विकी कौशल की छावा ने 9 दिन में 286.75 करोड़ की कमाई की थी।

सेकेंड वीक ओपनिंग: रणवीर सिंह की धुरंधर की दूसरे वीक की ओपनिंग अपनी ही फिल्म के पहले हफ्ते से भी ज्यादा हुई। धुरंधर की फर्स्ट वीक की ओपनिंग 28 करोड़ थी। वहीं, दूसरे हफ्ते की ओपनिंग 32 करोड़ से हुई।

300 करोड़ क्लब में लेगी एंट्री: रणवीर सिंह की धुरंधर आनेवाले कुछ दिनों में ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। फिल्म पहले ही 292.75 करोड़ की कमाई कर चुकी है।

वॉर 2 को छोड़ा पीछे: रणवीर सिंह की धुरंधर ने इसी साल रिलीज हुई ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया है। ऋतिक रोशन की वॉर 2 ने भारत में 236.55 करोड़ की कमाई की थी। रणवीर की फिल्म ने 9 दिन में ही इससे ज्यादा कमाई कर ली है।