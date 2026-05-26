धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर पर रेप का आरोप, रोल देने का झांसा देकर होटल में जबरन बनाये संबंध
फिल्म धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर जॉन जोसेफ पर फिल्म में रोल दिलाने का झांसा देकर लड़की के साथ होटल में रेप करने का आरोप लगा है। कई धाराओं के तहत जॉन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'धुरंधर' के प्रोडक्शन डिजाइनर जॉन जोसेफ उर्फ जोएल के खिलाफ चण्डीगढ़ में रेप का केस दर्ज हुआ है। युवती का आरोप है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान होटल में उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए और बाद में उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने थाना सेक्टर-17 में युवती की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 79, 123, 126(2) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर बनाया शिकार
नागपुर निवासी युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2025 में सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर में फिल्म धुरंधर की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात फिल्म प्रोडक्शन टीम से जुड़े जॉन जोसेफ से हुई थी। आरोपी ने उसे फिल्म में काम दिलाने और प्रोजेक्ट्स से जोड़ने का भरोसा दिया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई थी। पीड़िता का आरोप है कि 2 सितंबर 2025 को आरोपी उसे सेक्टर-17 स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए।
धुरंधर के इस एक्टर पर भी लगा था रेप का आरोप
युवती ने कहा कि आरोपी ने उसे धमकाया और घटना के बारे में किसी को न बताने का दबाव बनाया। आरोपी ने बाद में उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि अक्षय खन्ना (रहमान डकैत) के कुक अखलाक का रोल करने वाले नदीम खान को भी मुंबई पुलिस ने इसी साल जनवरी में रेप केस में गिरफ्तार किया था। उन पर एक घरेलू महिला कर्मचारी ने बलात्कार और लंबे समय तक यौन शोषण का आरोप लगाया था।
शादी का वादा करके 10 साल तक बनाया शिकार
शिकायत के मुताबिक आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके 10 सालों तक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। शुरुआत में महिला ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में मालवणी पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बात फिल्म की करें तो धुरंधर और धुरंधर-2 आदित्य धर के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में हैं जिन्होंने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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