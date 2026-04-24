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राकेश बेदी की लगी लॉटरी, 'धुरंधर' में 'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से हुए खुश हुए प्रोड्यूसर्स, दिया इतने करोड़ का बोनस

Apr 24, 2026 04:42 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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'धुरंधर' में जमील जमाली के रोल से शानदार कमबैक करने वाले राकेश बेदी ने ऐसा कमबैक किया कि सभी हैरान रह गए। राकेश बेदी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत प्यार मिल रहा है। उन्होंने आदित्य धर डायरेक्टेड फिल्म में जमील जमाली का रोल किया और सभी को इम्प्रेस किया।

राकेश बेदी की लगी लॉटरी, 'धुरंधर' में 'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से हुए खुश हुए प्रोड्यूसर्स, दिया इतने करोड़ का बोनस

बॉलीवुड फिल्म मेकर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने हर तरफ अपना जलवा कायम किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गदर काटा कि इसके सामने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का कलेक्शन धुंआ हो गईं। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन जैसे कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। वहीं, फिल्म में जमील जमाली के रोल से शानदार कमबैक करने वाले राकेश बेदी ने ऐसा कमबैक किया कि सभी हैरान रह गए। राकेश बेदी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत प्यार मिल रहा है। उन्होंने आदित्य धर डायरेक्टेड फिल्म में जमील जमाली का रोल किया और सभी को इम्प्रेस किया। राकेश की जबरदस्त सफलता को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने कथित तौर पर उन्हें करोड़ों रुपये का बोनस देने का फैसला किया है। आइए जानते हैं कितनी रकम का बोनस राकेश के नाम होगा?

राकेश बेदी ने दर्शकों को किया इम्प्रेस

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर के प्रोड्यूसर्स राकेश बेदी की परफॉर्मेंस से 'बहुत खुश' हैं और उन्होंने सम्मान के तौर पर उन्हें एक्स्ट्रा मेहनताना देने का फैसला किया है। एंटरटेनमेंट पोर्टल के एक सोर्स ने दावा किया, 'जमील जमाली के तौर पर, राकेश बेदी ने दर्शकों को इम्प्रेस किया, एंटरटेन किया और पूरी तरह से जीत लिया। उनके डायलॉग मीम की दुनिया में अमर हो गए हैं, जबकि सीक्वल में उनके कैरेक्टर के आस-पास के ट्विस्ट ने उनके इम्पैक्ट को और बढ़ा दिया है।'

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ऑफर किए इतने करोड़

सोर्स ने आगे बताया, 'प्रोड्यूसर इस किरदार को इतना यादगार बनाने के लिए की गई उनकी कड़ी मेहनत से बहुत खुश हुए। शुक्रिया के तौर पर, उन्होंने उन्हें एक्स्ट्रा मेहनताना देने का फैसला किया।' खबर है कि राकेश बेदी को शुरू में धुरंधर की दोनों फिल्मों में उनके रोल के लिए 50 लाख रुपये ऑफर किए गए थे। हालांकि, आदित्य धर और प्रोड्यूसर ने हाल ही में उन्हें बोनस के तौर पर 1 करोड़ रुपये का चेक दिया। फिलहाल इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।

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राकेश बेदी का करियर

राकेश बेदी पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से शोबिज की दुनिया का हिस्सा रहे हैं। इस एक्टर ने न सिर्फ फिल्मों में काम किया है, बल्कि टेलीविजन शो और थिएटर में भी काम किया है। उन्होंने कॉमेडी जॉनर में ऐसी अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। 1980 और 1990 के दशक में वे हिंदी सिनेमा का एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए, जब उन्होंने अक्सर 'एक दूजे के लिए' और 'सोनी महिवाल' जैसी फिल्मों में अनोखे और आम लोगों से जुड़े किरदार निभाए। राकेश को सबसे ज्यादा उनके कल्ट सिटकॉम 'ये जो जिंदगी है' में निभाए गए किरदार के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने रंजीत का किरदार निभाया था। यह शो एक बड़ी हिट साबित हुआ और इसने उन्हें घर-घर में खास पहचान मिली।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
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