Dhurandhar Ott : थिएटर पर धमाका मचाने के बाद, इस दिन ओटीटी पर स्ट्रीम होगी मूवी

Dhurandhar Ott : थिएटर पर धमाका मचाने के बाद, इस दिन ओटीटी पर स्ट्रीम होगी मूवी

संक्षेप:

धुरंधर की रिलीज को 1 महीने हो गए हैं, लेकिन अब भी मूवी को लेकर लोगों में जो क्रेज है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म डिटेल्स को लेकर अपडेट आ रहा है।

Jan 05, 2026 07:02 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने कमाल कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर। मूवी की रिलीज को 1 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी धुरंधर के सामने सारी मूवीज पस्त पड़ती जा रही हैं। फिल्म की कमाई भी बाकी मूवीज से ज्यादा रिलीज हो रही हैं। वहीं अब इसके ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट आ रहे हैं।

कब और कहां स्ट्रीम होगी मूवी

अब तक जिन्होंने फिल्म थिएटर में नहीं देखी, वो अब मूवी को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं और जिन्होंने देखी है थिएटर में वो एक बार फिर घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। वहीं डेट की बात करें तो मूवी 30 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स से स्ट्रीम होगी।

धुरंधर को ना सिर्फ आदित्य ने डायरेक्ट किया है बल्कि इसे प्रोड्यूस भी किया है, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे के साथ। शाशवत सचदेव ने फिल्म के गानों में म्यूजिक दिया है।

धुरंधर की स्टोरी

फिल्म की स्टोरी की बात करें तो यह एक इंडियन स्पाई(रणवीर सिंह) पर आधारित है जो कराची, पाकिस्तान में अंडरकवर बनकर रहता है। फिल्म में अक्षय खन्ना एक गैंगस्टर हैं और आर माधवन इंडियन इंटेलिजेंस में हैं। अर्जुन रामपाल वहीं पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट हैं।

फिल्म में रणवीर, अक्षय, अर्जुन के अलावा संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी भी हैं। धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और पहले दिन से मूवी ने कमाल मचाया हुआ है।

कई मूवीज को दी मात

धुरंधर की रिलीज के बाद कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म मैं तेरा तू मेरी, तू मेरी मैं तेरा रिलीज हुई जो चली नहीं। वहीं हाल ही में इक्कीस रिलीज हुई वो भी ज्यादा नहीं कमा पा रही है। तो इन सबके बीच भी धुरंधर की कमाई इनसे ज्यादा ही है हर दिन।

अब देखते हैं कि ओटीटी पर मूवी क्या कमाल करती है और यहां कितने और क्या रिकॉर्ड बनाती है।

Dhurandhar Netflix

