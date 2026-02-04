Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar on Netflix fans watching end credits with eagle eyes counting how many vanity vans actors using ranveer singh
धुरंधर के एंड क्रेडिट में खुला हमजा का एक सीक्रेट, लोग बोले, मतलब पुरानी गॉसिप सच थी?

धुरंधर के एंड क्रेडिट में खुला हमजा का एक सीक्रेट, लोग बोले, मतलब पुरानी गॉसिप सच थी?

संक्षेप:

धुरंधर के दर्शक फिल्म के एंड क्रेडिट की एक-एक लाइन ध्यान से पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल है, इसमें दिख रहा है कि कौन से एक्टर ने कितनी वैनिटी वैन्स यूज कीं।

Feb 04, 2026 12:27 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है। थिएटर्स में तो इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला ही। अब नेटफ्लिक्स पर आने के बाद लोग फिल्म की छोटी-छोटी चीज नोटिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल है। इसमें दिख रहा है कि किस एक्टर को कितनी वैनिटी वैन मिली थीं। इसे शेयर करके लोग लिख रहे हैं कि फिल्म के एंड क्रेडिट से पता चल रहा है कि पुरानी अफवाहें सच थीं कि वह ज्यादा वैन्स की डिमांड करते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दर्शकों की पैनी नजर

धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो चुका है लेकिन दर्शक अभी भी पहले पार्ट की बाल की खाल निकालने में लगे हैं। लोग एंड क्रेडिट तक काफी पैनी नजर से देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर धुरंधर आने के बाद फिल्म से जुड़े कई नए राज बाहर आ रहे हैं। रेडिट पर एक यूजर ने एंड क्रेडिट का स्क्रीन शॉट डाला है। इसमें दिख रहा है कि किस एक्टर को कितनी वैनिटी वैन मिली। यूजर ने रणवीर सिंह की वैन पर सर्कल बनाया है। इसमें लिखा है, हमजा की वैन, हमजा के स्टाफ की वैन, हमजा की नॉर्मल वैन। माधवन की 1 वैन है। अर्जुन रामपाल की 1 वैन है।

लोग गिन रहे एक्टर्स की वैन

Bollygupp पेज पर ये स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, इसमें लिखा है, Reddit BBGM मेंबर नेटफ्लिक्स पर धुरंधर देखने के बाद फुल डिटेक्टिव मोड में है। धुरंधर का एंड क्रेडिट पुरानी रूमर को पूरी तरह से कन्फर्म करता है। क्रेडिट लिस्ट में दिख रहा है कि रणवीर सिंह के नाम के साथ कई वैनिटी वैन हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि उनके एक से ज्यादा वैनिटी वैन मांगने वाली बातें झूठ नहीं थीं। कितनी मजेदार बात है कि अनवेरिफाइड रूमर्स क्रेडिट में साफ दिख गईं।

ये भी पढ़ें:धुरंधर में हमजा ने ली थी रहमान डकैत के बेटे की जान? पार्ट 2 से पहले आई नई थ्योरी

तगड़ा है वैन्स का खर्चा

बता दें कि पहले खबरें आ चुकी हैं कि रणवीर सिंह को शूटिंग पर तीन वैनिटी वैन्स की जरूरत पड़ती है। हर एक वैन की ऐवरेज मेनटेनेंस कॉस्ट करीब 10-15 लाख रुपये होती है। स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इनकी कीमत 1-2 करोड़ तक पहुंच सकती है।

चल रहे सारकास्टिक जोक्स

सोशल मीडिया पर और भी कई तरह की फनी चीजें चल रही हैं। जैसे एक ने लिखा है, वो सीन याद है जब डोंगा ने रणवीर सिंह को स्मोक करने के लिए कहा था और उसने मना कर दिया था। धुरंधर 2 के टीजर में वह स्मोकिंग करता दिख रहा है और उसके चेहरे पर खून है। इससे पता चलता है कि स्मोकिंग कितनी बुरी आदत है। आप दोस्त की जिद पर शुरू करते हैं और आदत पड़ जाती है। आदित्य धर ने जीनियस की तरह इस मैसेज को आहिस्ते से दिया है। इस पर लोग मजे लेकर लिख रहे हैं कि इतनी डिटेल तो आदित्य धर को भी नहीं पता होंगी।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव

काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग

B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग


और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।