धुरंधर ने बनाया एक और रिकॉर्ड, एनिमल को पछाड़; टॉप 10 इंडियन फिल्म में हुई शामिल

संक्षेप: रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को पछाड़ते हुए रणवीर सिंह की फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म टॉप 10 इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में शामिल हो गई है।

Dec 22, 2025 05:50 am IST

आदित्य धर की फिल्म एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिल्म ने रविवार को एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धुरंधर अब इस साल की टॉप 10 इंडियन फिल्मों की लिस्ट में आ गई है। फिल्म ना सिर्फ 10वें नंबर पर आ गई है बल्कि इसने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को भी पछाड़ दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर थी। फिल्म ने तीसरे रविवार को 555.7 करोड़ की कमाई की। वहीं एनिमल का भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 553 करोड़ है।

बताते हैं आपको भारत की टॉप 10 फिल्में ऑफ ऑल टाइम

पुष्पा द रूल पार्ट 2 : 1234.1 करोड़

बाहुबली 2 : 1030 करोड़

केजीएफ चैप्टर 2 : 859.7करोड़

आरआरआर : 782.2 करोड़

कल्कि 2898 एडी : 646.31 करोड़

जवान : 640.25

कंतारा चैप्टर 1: 633.42 करोड़

छावा : 601.54 करोड़

स्त्री 2 : 597.99 करोड़

धुरंधर : 555.7 करोड़

इस साल की 3 फिल्में कंतारा चैप्टर 1, छावा और धुरंधर इस लिस्ट में हैं।

संदीप ने दी धुरंधर की तारीफ

बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा, धुरंधर की तारीफ भी कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, धुरंधर ऐसी फिल्म है जैसे एक आदमी जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन वह काफी डेडिकेटेड है। धुरंधर टाइटल ही फिल्म पर फिट बैठता है जिसमें ताकत दिखती है। फिल्म का म्यूजिक, परफॉर्मेंस, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन टॉप पर है। अक्षय खन्ना सर और रणवीर सिंह ने जबरदस्त काम किया है।