धुरंधर ने बनाया एक और रिकॉर्ड, एनिमल को पछाड़; टॉप 10 इंडियन फिल्म में हुई शामिल
रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को पछाड़ते हुए रणवीर सिंह की फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म टॉप 10 इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में शामिल हो गई है।
आदित्य धर की फिल्म एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिल्म ने रविवार को एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धुरंधर अब इस साल की टॉप 10 इंडियन फिल्मों की लिस्ट में आ गई है। फिल्म ना सिर्फ 10वें नंबर पर आ गई है बल्कि इसने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को भी पछाड़ दिया है।
दरअसल, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर थी। फिल्म ने तीसरे रविवार को 555.7 करोड़ की कमाई की। वहीं एनिमल का भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 553 करोड़ है।
बताते हैं आपको भारत की टॉप 10 फिल्में ऑफ ऑल टाइम
पुष्पा द रूल पार्ट 2 : 1234.1 करोड़
बाहुबली 2 : 1030 करोड़
केजीएफ चैप्टर 2 : 859.7करोड़
आरआरआर : 782.2 करोड़
कल्कि 2898 एडी : 646.31 करोड़
जवान : 640.25
कंतारा चैप्टर 1: 633.42 करोड़
छावा : 601.54 करोड़
स्त्री 2 : 597.99 करोड़
धुरंधर : 555.7 करोड़
इस साल की 3 फिल्में कंतारा चैप्टर 1, छावा और धुरंधर इस लिस्ट में हैं।
संदीप ने दी धुरंधर की तारीफ
बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा, धुरंधर की तारीफ भी कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, धुरंधर ऐसी फिल्म है जैसे एक आदमी जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन वह काफी डेडिकेटेड है। धुरंधर टाइटल ही फिल्म पर फिट बैठता है जिसमें ताकत दिखती है। फिल्म का म्यूजिक, परफॉर्मेंस, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन टॉप पर है। अक्षय खन्ना सर और रणवीर सिंह ने जबरदस्त काम किया है।
वहीं फिल्म धुरंधर की बात करें तो यह फिल्म का पहला पार्ट है जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन अहम किरदार में हैं। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और तबसे बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई कर रही है। फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का काफी फ्यादा हुआ है। अब इसका सीक्वल अगले साल मार्च में रिलीज होगा।
