Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar movie viral theory people think hamza killed rehman dakait son after watching it on Netflix
धुरंधर में हमजा ने ली थी रहमान डकैत के बेटे की जान? नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने के बाद इंटरनेट पर हल्ला

धुरंधर में हमजा ने ली थी रहमान डकैत के बेटे की जान? नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने के बाद इंटरनेट पर हल्ला

संक्षेप:

Dhurandhar: फिल्म लोगों के बीच फिर से चर्चा में है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म लोग फिर से देख रहे हैं और कई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पर आ रही हैं। लोगों को लग रहा है कि हमजा ने रहमान डकैत को मारा था, यह राज पार्ट 2 में खुलेगा।

Feb 02, 2026 05:25 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर फिल्म के ओटीटी पर आने के बाद दर्शक कई बारीकियां नोटिस कर रहे हैं। थिएटर में मूवी देखने वालों को लग रहा था कि रहमान डकैत के बेटे नईम को हमजा ने मारा है। अब नेटफ्लिक्स पर देखने के बाद लोगों को यकीन होने लगा है कि रहमान डकैत के गिरोह में शामिल होने के लिए हमजा ने यह मास्टर ट्रिक अपनाई थी। X पर इस पर लोग लिख रहे हैं। कई दर्शकों का यह भी कहना है कि उन्हें क्यों नहीं दिखाई दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या हमजा ने किया था नईम का कत्ल?

X पर एक यूजर ने लिखा है, अजीब है कि धुरंधर दोबारा देखने के बाद लोगों को अब अहसास हो रहा है कि हमजा ने रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारा था। मुझे थिएटर में यह पहली ही बार में पता चल गया था। इस पर एक यूजर का कमेंट है, ओह माय गॉड, उसने मारा था? क्यों और मैं ये क्यों नहीं देख पाई। एक और ने लिखा है, मेरी आंखों को ये क्यों नहीं दिखा, अभी तक समझ नहीं आया। एक कमेंट है, हां मेरे दोस्त ने भी ये बताया था लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया था, अब हर कोई यही कह रहा है। एक ने लिखा है, हां उसी ने मारा है। कई लोग हैरान हैं वहीं कुछ लिख रहे हैं कि नहीं उसने बस मौत का फायदा उठाया है। एक ने लिखा है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता...आखिर में जो फ्लैशबैक दिखता है, वे लोग नईम के खून में उसे शर्ट भिगाते दिखते हैं, जिसकी वजह तो पता ही है। एक ने लिखा है कि अगले सेकंड ही समझ आ जाता है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं।

ये भी पढ़ें:धुरंधर में हमजा और उजैर बलोच ने क्यों पकड़ी अलग तरह से गन? आदित्य धर ने बताया

लुल्ली डकैत ने भी दी थी हिंट

बता दें कि धुरंधर के इस सीन में लुल्ली डकैत और उसके साथी फायरिंग करते हैं। लुल्ली डकैत का रोल निभाने वाले नसीम मुगल ने भी एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि नईम को किसने मारा। उन्होंने हिंट किया था कि ये राज धुरंधर 2 में खुलेगा। 19 मार्च को रिलीज होगी धुरंधर 2।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।