Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Movie Tickets Bumber Offer Watch Ranveer Singh Film at Cheap Prices
'धुरंधर' की टिकटों पर आया बंपर ऑफर, सस्ते में ऐसे देखें रणवीर की फिल्म, लेकिन साथ में है यह ट्विस्ट

'धुरंधर' की टिकटों पर आया बंपर ऑफर, सस्ते में ऐसे देखें रणवीर की फिल्म, लेकिन साथ में है यह ट्विस्ट

संक्षेप:

Dhurandhar Movie Tickets Offer: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा चुकी है और अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। इसी वजह से मेकर्स ने अब एक ऑफर जारी कर दिया है।

Jan 06, 2026 04:14 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर ना सिर्फ साल 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है, बल्कि साथ ही यह सबसे महंगी टिकटों वाली फिल्म भी है। कई हफ्तों तक इसके शोज हाउसफुल जाते रहे और अब फाइनली इसके शोज की टिकट सस्ती होनी शुरू हो गई है। फिल्म का क्रेज जैसे-जैसे ठंडा पड़ने लगा है वैसे-वैसे मेकर्स ने फिल्म की टिकटों के दाम कम करने का फैसला किया है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धुरंधर की टिकटों पर बंपर ऑफर

फिल्म 'धुरंधर' के प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि फिल्म की टिकटें पूरे दिन 199 रुपये में मिलेंगी। यानि अगर आप आज की तारीख में टिकट बुक करते हैं तो आपको यह सिर्फ 199 रुपये में मिलेगी। जियो स्टूडियो ने अपनी X पोस्ट में लिखा, "इस धमाकेदार ऑफर को हाथ से जाने मत देना। धुरंधर की टिकटें सिर्फ आज के लिए 199 रुपये से शुरू।

ये भी पढ़ें:धुरंधर ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को इन मामलों में छोड़ा पीछे
ये भी पढ़ें:रणवीर में ‘मैं बहुत बड़ा स्टार हूं’ वाले नखरे नहीं थे, अक्षय सर सेट पर…- नवीन

इतने तक में बिकी हैं शो की टिकटें

मेकर्स ने पोस्ट में साफ किया है कि यह ऑफर सिर्फ चुनिंदा मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में ही लागू होगा। बता दें कि धुरंधर की टिकटें शुरू में 2500 रुपये तक में बिकी हैं। जहां तक फिल्म की टिकटों के एवरेज दाम की बात है तो धुरंधर की टिकटें 250 से 300 रुपये के बीच बिकी हैं। इस तरह मेकर्स ने 50 से 100 रुपये तक का डिस्काउंट देकर उस ऑडियंस को थिएटर बुलाने की कोशिश की है, जो महंगी टिकटों के चलते यह फिल्म अभी तक थिएटर्स में नहीं देख सके थे।

अब क्यों सस्ती की गई हैं टिकटें?

टिकट की कीमतों में कमी की खबर उस वक्त आई है जब कई हफ्तों तक सिनेमाघरों में काबिज रहने के बाद धुरंधर के वर्ल्डवाइड कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है। रिलीज के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब धुरंधर की प्रतिदिन की कमाई 10 करोड़ के नीचे आती दिख रही है। सोमवार को फिल्म की कमाई में 60 से 65% के करीब गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अब देखना यह है कि फिल्म की टिकटें सस्ती करने से क्या बिजनेस में कोई फर्क देखने को मिलेगा या नहीं। या फिल्म लोग इस मूवी के ओटीटी पर आने का इंतजार करेंगे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।