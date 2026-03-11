धुरंधर के शरारत गाने में दिखने के लिए सिंगर मधुबंती ने रखी थी एक शर्त, अब खोला सीक्रेट
धुरंधर के गाने शरारत में दो डांसर्स के अलावा इसकी दोनों सिंगर भी दिखाई दी हैं। अब सिंगर मधुबंती बागची ने बताया है कि वह नहीं चाहती थीं कि स्क्रीन पर दिखें लेकिन आदित्य धर ऐसा चाहते थे लेकिन मधुबंती ने एक शर्त रखी थी।
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर के साथ इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। मूवी के सारे गाने चार्टबस्टर रहे है और कई रील्स बनाई गईं। इनमें शरारत गाना भी शामिल है। इस गाने में फिल्म की कास्ट के अलावा कई लोग दिखे हैं। डांसर के तौर पर आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा वहीं सिंगर्स मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलस भी हैं। अब मधुबंती ने बताया है कि वह इस गाने में दिखना नहीं चाहती थीं लेकिन आदित्य धर की जिद थी। हालांकि गाने में आने के लिए मधुबंती ने एक शर्त रखी थी।
गाने में आने में थी झिझक
यूट्यूब चैनल फीवर एचएम से बातचीत में मधुबंती बोलीं, 'मैं संकोच में थी। मैं सिर्फ स्टूडियो जाने और घर पर रहने के अलावा हर चीज में संकोच करती हूं। हर दूसरी चीज पर मैं हेजिटेशन करूंगी और पूछूंगी, 'क्यों?' मैंने आदित्य धर से पूछा, 'क्यों? आपके पास गाने में बहुत से लोग हैं, एक्टर्स, डांसर्स और बाकी लोग।' वह जो चाहते हैं उसे लेकर बहुत दृढ़ निश्चयी हैं तो फिर ज्यादा विरोध करने के लिए कुछ बचता नहीं है। उन्होंने कहा, मैं ऐसा चाहता हूं और मैंने कहा, ठीक है।
मधुबंती ने रखी थी ये शर्त
मधुबंती ने यह भी बताया कि गाने में दिखने के लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी थी। वह बोलीं, 'मेरी सिर्फ ये शर्त थी कि मुझसे डांस मत करवाना। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग वो देखें।'
जब मधुबंती ने पहली बार सुना गाना
मधुबंती इंडियन सिंगर और कम्पोजर हैं। सारेगामा ऑफिशियल की एक क्लिप में मधुबंती बता चुकी हैं कि जब पहली बार उन्होंने ये गाना सुना तो उनका क्या रिएक्शन था। मधुबंती बोलीं, 'इस गाने के कम्पोजर शास्वत हैं। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह मुझे कोई ब्रीफ नहीं देते हैं। जैस्मिन ने इसके कुछ टुकड़े गाए थे तो मैंने जब ये गाना सुना तो इसमें जबरदस्त एनर्जी थी। मैं इस गाने का हिस्सा बनने के लिए सुपर एक्साइटेड थी। उन्होंने यह भी बताया कि सेट्स पर बहुत एनर्जेटिक वाइब थी। लड़कियों ने जो डांस मूव्स किए थे वो बहुत पसंद आए थे। पूरी टीम काफी व्यवस्थित थी।'
मधुबंती ने गाए ये गाने
मधुबंती बॉलीवुड की कई फिल्मों में गाने गा चुकी हैं। उनका गाना ‘उई अम्मा, हाय हाय मैं तो मर गई’ भी काफी पसंद किया गया। बर्बादियां, बुर्ज खलीफा.., नजरिया की मारी (हीरामंडी) लव आज कल के शायद जैसे गाने भी मधुबंती ने गाए हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
