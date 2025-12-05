Dhurandhar Release Live Updates: रणवीर सिंह की फिल्म को मिलेगी सैयारा से बड़ी ओपनिंग?

5 Dec 2025, 10:13:41 AM IST
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर का ट्रेलर कई लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ा चुका है। एक्शन, स्पाई, थ्रिलर जॉनर की इस फिल्म की कास्ट भी काफी दमदार है। इसमें रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन भी हैं। मूवी में रणवीर के अपोजिट सारा अर्जुन हैं। रिपोर्ट्स हैं कि धुरंधर में कुछ रियल लाइफ घटनाएं दिखाई गई हैं। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोग इसकी एनिमल से तुलना कर रहे थे बल्कि इससे ज्यादा हिंसक माना जा रहा है। एक्ट्रेस सारा अर्जुन रणवीर से 20 साल छोटी हैं। उनकी एज गैप पर भी लोगों के बीच डिसकशन हुआ। शहीद मेजर मोहित शर्मा के पेरेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के स्टे के लिए याचिका दी थी। उनको लग रहा था कि मूवी में उनके बेटे के जीवन की घटनाएं ली गई हैं। हालांकि कोर्ट ने स्टे ना लगाकर सेंसर बोर्ड को फिल्म रिव्यू का आदेश दिया था। इसके बाद सेंसर बोर्ड से मूवी को हरी झंडी मिल गई।
Dhurandhar Release Live Updates: फर्स्ट हाफ देखकर लोगों ने दिया रिव्यू
ट्विटर पर धुरंधर के फर्स्ट हाफ के रिएक्शंस आने लगे हैं। लोग लिख रहे हैं कि पहला हिस्सा अच्छा है। शुरुआत के 30 मिनट एक्साइटिंग हैं। हालांकि फर्स्ट हाफ 2 घंटे का है जिससे सारे सीन लंबे लग रहे हैं। लोगों ने रणवीर सिंह की तारीफ की है।
5 Dec 2025, 09:53:26 AM IST
Dhurandhar Release Live Updates: 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म
हाल के समय में धुरंधर किसी हिंदी फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है, जो पूरे भारत में 5000 स्क्रीनों पर रिलीज हुई है।
5 Dec 2025, 09:52:46 AM IST
Dhurandhar Release Live Updates: यामी गौतम ने पति आदित्य के लिए किया पोस्ट
धुरंधर की रिलीज पर एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपने पति आदित्य धर के लिए एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि ये 2025 का अलग होने का गिफ्ट नहीं है बल्कि दुनिया भर में हम सभी के लिए 2026 का स्वागत करने के लिए है।
5 Dec 2025, 09:07:53 AM IST
Dhurandhar Release Live Updates: धुरंधर के साथ हुई कॉन्ट्रोवर्सी
फिल्म रिलीज के पहले कॉन्ट्रोवर्सी में आ चुकी है। फिल्म में रणवीर के किरदार की तुलना लोग मेजर मोहित शर्मा से कर रहे थे। इस पर उनके पेरेंट्स ने कोर्ट में याचिका दी थी। मोहित के भाई का कहना था कि पेरेंट्स में नाराजगी है क्योंकि ऐसा बिना उनकी अनुमति के किया गया। या तो आदित्य धर कह दें कि गलती हो गई और सूचना नहीं दी या साफ कर दें कि किरदार मोहित पर आधारित नहीं है।
5 Dec 2025, 09:07:53 AM IST
Dhurandhar Release Live Updates: धुरंधर के लिए दीपिका पादुकोण भी एक्साइटेड
उम्मीद की जा रही है कि धुरंधर कोविड के बाद रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनर हो सकती है। उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण न भी इंस्टाग्राम पर मूवी का पोस्टर अपलोड करके अपना एक्साइटमेंट दिखाया है।
5 Dec 2025, 09:07:54 AM IST
Dhurandhar Release Live Updates: एक दिन पहले बढ़ी टिकट बिकने की रफ्तार
धुरंधर के ओपनिंग डे के लिए करीब 2.6 लाख टिकट बिक चुके हैं। इनसे 9.23 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाई होगी। इसमें 45 लाख IMAX वर्जन के हैं। रिलीज के दो दिन पहले टिकट बुकिंग की रफ्तार कम हुई थी। हालांकि गुरुवार को फिर से कलेक्शन पिक हुआ। उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड कलेक्शन बढ़िया होगा।
