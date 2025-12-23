धुरंधर की धूम के बीच देखें असली उजैर बलोच का वीडियो , कराची के डॉन ने बताया कितने खून किए

संक्षेप: धुरंधर मूवी में उजैर बलोच को फुटबॉल का शौकीन दिखाया गया है। असल जिंदगी में वह कटे सिर से फुटबॉल खेल चुका है। हालांकि एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि अब तक कितने कत्ल किए तो बड़ा मासूम जवाब दिया। यहां पढ़ें कराची के डॉन का वायरल इंटरव्यू।

धुरंधर फिल्म भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी इस वक्त हॉट टॉपिक है। मूवी में ल्यारी गैंगवॉर की कहानी दिखाई गई है जो कि कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। धुरंधर में उजैर बलोच को रहमान डकैत का दायां हाथ दिखाया गया है। असल जिंदगी में भी रहमान डकैत और उसका भाई उजैर एक ही गैंग में थे। रहमान की मौत के बाद उजैर बलोच उस गैंग का लीडर बन गया था। धुरंधर के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद अब असली उजैर बलोच का एक इंटरव्यू वायरल है जिसमें वह अपने हर काले कारनामे पर पर्दा डालकर खुद को जनता का सेवक बता रहा है।

खुद को बताया जनता का सेवक आजटीवी के हॉटसीट प्रोग्राम में होस्ट रहमान बलोच से बात करता है तो बोलता है, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए जितनी बात की जा सकती है करें। आप ल्यारी के डॉन हैं? इस पर उजैर ने जवाब दिया, नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन (कार्यकर्ता) और ल्यारी के नौजवान और बुजुर्ग अपनी मांओं बहनों का खिदमत करने वाला हूं। और लिरी के डॉन भी है नहीं लिरी का डोन नहीं हूं ना मैं एक स्टूडेंट था डन बाद में बने थे डोन नहीं मैं एक स्टूडेंट था अब ल्यारी के खिदमत करने का नतीजा मुझे यह मिला है लोग कुछ भी कह सकते हैं। जिनको हम पसंद नहीं होते हैं तो हमारे खिलाफ तो कुछ भी कह सकते हैं।

उजैर ने खुद को बताया मासूम होस्ट ने उजैर से पूछा 13 अगस्त 2009 को एक खबर छपी कि उजैर बलोच क्राउन्ड ऐज न्यू डॉन ऑफ ल्यारी (उजैर बलोच के सिर ल्यारी के नए डॉन का ताज)। उस अखबार के खिलाफ मुकदमा भी नहीं हुआ? उजैर ने मासूम बनते हुए कहा, हम किसके पास मुकदमा ले जाएं, हमें तो पहले से नजरअंदाज किया जा रहा है।

पैदायशी जमीदार हूं... उजैर से पूछा गया कि उनकी इनकम का सोर्स क्या है। इस पर जवाब मिला, 'देखो मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं और मेरी जरी जमीनें भी है और मैं दुबई में भी कारोबार है मेरा और अल्लाह का शुक्र है मैं पैदायशी लैंडलॉर्ड हूं।' उजैर से कहा गया कि वह बादशाह बने बैठे हैं जबकि उनके घर के बाहर लोग भूखे-नंगे हैं। इस पर उजैर बोला, 'आप चलें मेरे साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि आवाम को मुझसे कितनी मोहब्बत है और मैंने कितना उनको किया है मैं एक मस्जिद में ऐलान करूं आप देखें कि लोग सारे निकल आएंगे मैंने उनके साथ हर दुख दर्द में शरीक हुआ हूं।





आज तक कितने कत्ल किए उजैर से पूछा गया कि इस डॉन उजेर बलोच ने आज तक खुद कितने कत्ल किए? इस पर उजैर हंसते हुए बोला, मैंने एक चींटी भी नहीं मारी। मैंने आवाम के रोजगार के मसले में आवाज उठाई है, मैंने आवाम क लिए हॉस्पिटल सही करवाए, अगर ये कत्ल है तो मैं इस कत्ल में शरीकदार हूं। अगर गरीब की मदद करने वाले को कातिल कहा जाता है, डॉन कहा जाता है तो आप लोगों की मर्जी।



