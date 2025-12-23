Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar movie real karachi on uzair bloch old interview viral replies how many murders he did
धुरंधर की धूम के बीच देखें असली उजैर बलोच का वीडियो , कराची के डॉन ने बताया कितने खून किए

धुरंधर की धूम के बीच देखें असली उजैर बलोच का वीडियो , कराची के डॉन ने बताया कितने खून किए

संक्षेप:

धुरंधर मूवी में उजैर बलोच को फुटबॉल का शौकीन दिखाया गया है। असल जिंदगी में वह कटे सिर से फुटबॉल खेल चुका है। हालांकि एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि अब तक कितने कत्ल किए तो बड़ा मासूम जवाब दिया। यहां पढ़ें कराची के डॉन का वायरल इंटरव्यू।

Dec 23, 2025 12:18 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर फिल्म भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी इस वक्त हॉट टॉपिक है। मूवी में ल्यारी गैंगवॉर की कहानी दिखाई गई है जो कि कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। धुरंधर में उजैर बलोच को रहमान डकैत का दायां हाथ दिखाया गया है। असल जिंदगी में भी रहमान डकैत और उसका भाई उजैर एक ही गैंग में थे। रहमान की मौत के बाद उजैर बलोच उस गैंग का लीडर बन गया था। धुरंधर के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद अब असली उजैर बलोच का एक इंटरव्यू वायरल है जिसमें वह अपने हर काले कारनामे पर पर्दा डालकर खुद को जनता का सेवक बता रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खुद को बताया जनता का सेवक

आजटीवी के हॉटसीट प्रोग्राम में होस्ट रहमान बलोच से बात करता है तो बोलता है, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए जितनी बात की जा सकती है करें। आप ल्यारी के डॉन हैं? इस पर उजैर ने जवाब दिया, नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन (कार्यकर्ता) और ल्यारी के नौजवान और बुजुर्ग अपनी मांओं बहनों का खिदमत करने वाला हूं। और लिरी के डॉन भी है नहीं लिरी का डोन नहीं हूं ना मैं एक स्टूडेंट था डन बाद में बने थे डोन नहीं मैं एक स्टूडेंट था अब ल्यारी के खिदमत करने का नतीजा मुझे यह मिला है लोग कुछ भी कह सकते हैं। जिनको हम पसंद नहीं होते हैं तो हमारे खिलाफ तो कुछ भी कह सकते हैं।

उजैर ने खुद को बताया मासूम

होस्ट ने उजैर से पूछा 13 अगस्त 2009 को एक खबर छपी कि उजैर बलोच क्राउन्ड ऐज न्यू डॉन ऑफ ल्यारी (उजैर बलोच के सिर ल्यारी के नए डॉन का ताज)। उस अखबार के खिलाफ मुकदमा भी नहीं हुआ? उजैर ने मासूम बनते हुए कहा, हम किसके पास मुकदमा ले जाएं, हमें तो पहले से नजरअंदाज किया जा रहा है।

पैदायशी जमीदार हूं...

उजैर से पूछा गया कि उनकी इनकम का सोर्स क्या है। इस पर जवाब मिला, 'देखो मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं और मेरी जरी जमीनें भी है और मैं दुबई में भी कारोबार है मेरा और अल्लाह का शुक्र है मैं पैदायशी लैंडलॉर्ड हूं।' उजैर से कहा गया कि वह बादशाह बने बैठे हैं जबकि उनके घर के बाहर लोग भूखे-नंगे हैं। इस पर उजैर बोला, 'आप चलें मेरे साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि आवाम को मुझसे कितनी मोहब्बत है और मैंने कितना उनको किया है मैं एक मस्जिद में ऐलान करूं आप देखें कि लोग सारे निकल आएंगे मैंने उनके साथ हर दुख दर्द में शरीक हुआ हूं।

ये भी पढ़ें:रहमान डकैत के असली बेटे ने बताया अब्बू की मौत के बाद क्या हुआ था मां का हाल

आज तक कितने कत्ल किए

उजैर से पूछा गया कि इस डॉन उजेर बलोच ने आज तक खुद कितने कत्ल किए? इस पर उजैर हंसते हुए बोला, मैंने एक चींटी भी नहीं मारी। मैंने आवाम के रोजगार के मसले में आवाज उठाई है, मैंने आवाम क लिए हॉस्पिटल सही करवाए, अगर ये कत्ल है तो मैं इस कत्ल में शरीकदार हूं। अगर गरीब की मदद करने वाले को कातिल कहा जाता है, डॉन कहा जाता है तो आप लोगों की मर्जी।

उजैर पर 200 हत्याओं का आरोप

फिल्म धुरंधर में उजैर बलोच का रोल दानिश पंडोर ने निभाया है। उनका किरदार फीमेल फैन्स के बीच काफी पॉप्युलर है। हालांकि असल जिंदगी में उजैर बलोच काफी खूंखार अपराधी है। बीबीसी की रिपोर्ट्स एक के मुताबिक, उजैर 2008 से 2013 के बीच 198 लोगों का कत्ल कर चुका था। उसने पैरा मिलिट्री के करीब 150 लोगों की हत्याएं की थीं। बताया जात है कि उजैर बलोच ने अपने पिता के हत्यारे अरशद पप्पू की हत्या करके उसके सिर से फुटबॉल खेली, गधे पर उसकी डेड बॉडी का जुलूस निकाला फिर जलाकर इसे सीवर में बहा दिया था।

ये भी पढ़ें:धुरंधर: कौन है उजैर बलोच जिसने दुश्मन का सिर काटकर खेली फुटबॉल, जानें कहानी
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।