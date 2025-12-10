Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar movie Pakistani cop chaudhry aslam wife tells her love story
Dhurandhar: पाक के खूंखार पुलिस चौधरी असलम ने बुआ की बेटी से जबरन की शादी, ऐसी थी लव स्टोरी

Dhurandhar: पाक के खूंखार पुलिस चौधरी असलम ने बुआ की बेटी से जबरन की शादी, ऐसी थी लव स्टोरी

संक्षेप:

Dhurandhar Movie: धुरंधर फिल्म संजय दत्त चौधरी असलम बने हैं। वह एक मिशन के लिए रणवीर सिंह से हाथ मिला लेते हैं। अब असली चौधरी असलम की वाइफ नौरीन ने अपनी लव स्टोरी बताई है।

Dec 10, 2025 10:00 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर फिल्म के कई कैरेक्टर्स असल जिंदगी पर बेस्ड हैं। फिल्म देखने के बाद लोग इनकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के विवादित पुलिस अफसर चौधरी असलम का रोल संजय दत्त ने निभाया है। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद उनकी वाइफ नौरीन ने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया है। नौरीन ने यह भी बताया है कि उनके पति संजय दत्त के फैन थे। साथ ही कहा कि असलम उनके मामू के बेटे थे और वह उनसे शादी नहीं करना चाहती थीं।

असलम से शादी नहीं करना चाहती थीं नौरीन

डायलॉग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में दिवंगत पाकिस्तानी अफसर चौधरी असलम की वाइफ नौरीन ने अपनी शादी की कहानी बताई। वह बोलीं, चौधरी मेरे मामू के बेटे थे। मेरी तरफ से लव नहीं था। चौधरी की तरफ से लव था। मेरी साइड मैं ये अरेंज ही कह लूंगी बल्कि मैं इस शादी के लिए मानने को तैयार ही नहीं थी। मेरी फैमिली से छह महीने जंग जारी रही। मां ने हाथ भी उठा दिया। डंडे भी उठा दिए कि मानना पड़ेगा तुम्हें। करते-करते बस मेरी मां मेरे पांव में आकर लेट गईं, दुपट्टा डालकर बोलीं कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं उस दिन बहुत रोई थी। उस वक्त मैं छोटी थी, मुझे इस शादी में कुर्बानियां नजर आ रही थीं। मुझे लग रहा था कि तकलीफें हैं।

मां ने किया इमोशनली ब्लैकमेल

नौरीन आगे बताती हैं, मैंने कहा मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं है। सबसे बड़ी जंग मेरी पुलिस से थी। नौरीन ने बताया कि उनकी मां ने कहा कि अगर वह मर भी जाती हैं तो वह उसकी बॉडी चौधरी असलम के हवाले कर देंगी क्योंकि जुबान दी थी। नौरीन ने बताया कि उनकी मां ने उनसे पूछा, 'बोलो अदा कर सकती हो मां का हक?' मैंने इकरार किया, मां को मैंने उठाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं करना जान वार दूंगी। तुम चाहती हो कि मैं जलूं। ठीक है कबूल किया। वो कहते हैं ना तकदीर से तकदीर सितारे से सितारा मिला।

फिजीक की वजह से मिला था चौधरी नाम

इसके बाद नौरीन असलम को याद कर बोलीं, 'जिंदगी अगर मिले करोड़ बार भी तो मर्द चौधरी असलम मांगो। नौरीन ने बताया कि असलम का डील-डौल ऐसा था कि लोग उन्हें चौधरी बुलाने लगे थे। बाद में जब वह फोन पर किसी को बोलते कि असलम बोल रहा हूं तो लोग ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते थे। इस पर नौरीन ने उनसे कहा कि चौधरी असलम बोला करें। इसके बाद उनकी पहचान ही चौधरी बन गई। नौरीन उन्हें चिढ़ाती थीं कि वह पठान से चौधरी कैसे बन गए। नौरीन बोलीं, चौधरी असलम बनता है अपने सीने के दम पे, बाजू के दम पर लेकिन परिवार जीते-जी कुर्बानी देता रहेगा।

नौरीन को सिखाया गोली चलाना

नौरीन ने बताया कि चौधरी असलम ने उन्हें असहला चलाने की ट्रेनिंग दी थी। सारी चीजें सिखाई थीं कि वक्त पड़े तो वह इस्तेमाल कर सकें। नौरीन ने पूछा, मुझे फूलन देवी बनाना चाहता है? इस पर चौधरी असलम ने जवाब दिया, नहीं, चौधरी की चौधरानी।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें

