Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar movie nabil gabol reacts on rakesh bedi role says india sends raw agents
धुरंधर पर बौखलाए पाकिस्तान के असली 'जमील जमाली' नबील गबोल, बोले- RAW एजेंट यहां आता तो…

धुरंधर पर बौखलाए पाकिस्तान के असली 'जमील जमाली' नबील गबोल, बोले- RAW एजेंट यहां आता तो…

संक्षेप:

धुरंधर फिल्म में राकेश बेदी का किरदार भी काफी चर्चा में है। असल में यह पाकिस्तान के एक नेता नबील गबोल पर आधारित बताया जा रहा है। अब नबील भी इस पर रिएक्शन देते घूम रहे हैं। उनका कहना है कि वह दबंग थे और राकेश बेदी बेवकूफ एक्टर है।

Dec 22, 2025 10:27 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर की कास्टिंग की तारीफ काफी समय से हो रही है। अब जमील जमाली का रोल जिन पर बेस्ड है, पाकिस्तान के उस नेता नबील गबोल का एक वीडियो वायरल है। इसमें वह काफी खुश दिख रहे हैं कि भारत में उनके किरदार पर फिल्म बनी और लोग उन्हें इंटरव्यू के लिए बार-बार कॉल कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत का एजेंट ल्यारी में सच में आ गया होता तो उसे सही-सलामत इंडिया वापस ना भेजते। इतना ही नहीं क्लिप में उन्होंने अपनी गरीबी का रोना भी रो दिया। नबील बोले, इंडिया खुद साबित कर रहा है कि पाकिस्तान और बलोच में RAW एजेंट भेजते हैं। उन्होंने राकेश बेदी को बेवकूफ भी कहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत का एजेंट आता तो जिंदा नहीं जाता

फिल्म के कई किरदार रीयल लाइफ से इंस्पायर्ड बताए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कैरेक्टर है जमील जमाली। ये रोल राकेश बेदी ने निभाया है और अहम किरदारों में से एक है। जमील का रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता नबील गबोल पर बेस्ड है। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वह धुरंधर में अपने रोल पर बात करते दिख रहे हैं। जमील से पूछा जाता है कि इंडिया ने धुरंधर नाम की मूवी बनाई है। सुनने में आ रहा है कि उनका किरदार भी है उसमें। जमील जवाब देते हैं, 'जो मेरा रोल दिखाया गया है, मेरा रोल बहुत दबंग था और दबंग इस तरीके सा था कि इन्होंने मेरे रोल को सही तरीके से नहीं दिखाया। इन्होंने कोशिश करी है कि ल्यारी को टेररिस्ट हब दिखाने की, ल्यारी कोई टेररिस्ट हब नहीं है। अगर इनका कोई एजेंट आ जाता तो वो जिंदा-सलामत ल्यारी से नहीं जाता।'

लड़ने के लिए नहीं हैं पैसे

नबील बोले जीसीसी कंट्रीज की मेहरबानी है, अरब कंट्रीज की मेहरबानी है कि उन्होंने बैन लगा दी है। इसके बाद बोले, बैन के लिए इंटरनैशनल कम्युनिटी में जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। Aik Digital से बातचीत में नबील बोलते हैं, 'भारत ने पाकिस्तान और ल्यारी को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। फिल्म में सिर्फ 10 फीसदी सच्चाई है। इंडिया पाकिस्तान में RAW के एजेंट्स भेजते हैं, ये लोग खुद साबित कर रहे हैं।'

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में बैन धुरंधर पर बिलावल की एंट्री पर बजा- फस्ला गाना, हुए ट्रोल

लोग पूछ रहे हैं बेटी के बारे में सवाल

फिल्म में राकेश बेदी की बेटी सारा अली खान ने भी अहम किरदार निभाया है। वह यलीना जमाली बनी हैं जिनको रणवीर सिंह से इश्क हो जाता है। यलीना फिल्म में काफी सुंदर दिखी हैं। अब असली जमील यानी नबील के वीडियो पर कई लोग पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी कहां हैं। नबील ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि एक बेवकूफ को नबील गबोल बनाया है। उस कॉमेडियन का नाम राकेश बेदी है। नबील गबोल ऐसा नहीं था।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।