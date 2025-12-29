धुरंधर के लुल्ली डकैत नसीम ने बताया कैसे शूट कर पाए थे रणवीर के साथ पैंट वाला सीन, बोले- लस्टी…

संक्षेप: धुरंधर फिल्म में हमजा और लुल्ली डकैत का सीन काफी चर्चित में है। नसीम मूवी में रणवीर सिंह को बुरी नजर से देखते हैं और उनके पैंट में भी हाथ डालते हैं। अब उन्होंने बताया कि इसे करने में क्या दिक्कतें आई थीं।

धुरंधर मूवी के छोटे कैरेक्टर्स भी लोगों के दिलोदिमाग पर छाए हैं। एक ऐसा ही किरदार है लुल्ली डकैत का। रोल निभाया है नसीम मुगल ने। वह धुरंधर फिल्म में बाबू डकैत के गैंग के सदस्य लुल्ली बने हैं। नसीम के दो-तीन सीन ही हैं लेकिन चर्चा तगड़ी है। लुल्ली एक लस्टफुल कैरेक्टर है जो कि हमजा यानी रणवीर सिंह के पैंट में हाथ डालता है। यह सीन दर्शकों के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। एक इंटरव्यू के दौरान नसीम ने इस सीन के बारे में बात की और बताया कि शूट करते वक्त वह खुद नर्वस थे। उन्होंने यह भी बताया कि धुरंधर पार्ट 2 में उनके रोल से और कई कैरेक्टर्स से जुड़े राज खुलने वाले हैं।

सीन पढ़कर नर्वस हो गए थे नसीम नसीम फिल्मी ज्ञान से बात कर रहे थे। उनसे धुरंधर के उस शुरुआती सीन के बारे में पूछा गया जब वह हमजा बने रणवीर सिंह के पैंट में हाथ डालते हैं। नसीम बोले, 'क्या कहूं यार उस सीन के बारे में, जो सीन का मोमेंट है ना क्रेजी है। वो सीन जब मेरे पास आया था तो लगा, मैं नहीं कर रहा। मैं सीन पढ़ने के बाद नर्वस हो गया था। मैंने बोला, यार मेरे से नहीं होगा।' इसके बाद आदित्य धर ने उनको सीन समझाया तब जाकर वह शूट कर पाए। नसीम ने इस बात के लिए आदित्य धर को भी शुक्रिया कहा।





दो टेक में पूरा हुआ था सीन नसीम ने बताया कि रणवीर ने उनको बहुत कम्फर्टेबल कर दिया कि लग ही नहीं रहा कि वह बहुत बड़े स्टार हैं। वह आगे बताते हैं कि वो चर्चित (पैंट वाला) सीन दो टेक में पूरा हुआ था। वह बोले, लुल्ली का किरदार थोड़ा लस्टी और ब्रूटल है। पहली बार में ज्यादा ब्रूटल हो गया था फिर उसको कम किया।



