धुरंधर: क्या असली है यलीना और हमजा की लव स्टोरी? जानें पाकिस्तान की नादिया गबोल का पूरा सच!

संक्षेप:

Dhurandhar Movie Real Characters: धुरंधर में यलीना जमाली का कैरेक्टर किस असली इंसान पर बेस्ड है, इसकी तगड़ी खोज चल रही है। अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है नबील गबोल की बेटी बताया जा रहा है, जानें इसका क्या सच है।

Dec 22, 2025 02:23 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर फिल्म के कई किरदार पाकिस्तान के असली लोगों की जिंदगी पर बेस्ड हैं। इस बीच सबसे ज्यादा खोज यलीना जमाली की चल रही है। धुरंधर में यलीना पाकिस्तानी लीडर जमील जमाली की बेटी हैं जिसे भारत के एजेंट हमजा से मोहब्बत हो जाती है। ये पता चलने के बाद कि जमील जमाली का रोल पाकिस्तानी नेता नबील गबोल से इंस्पायर्ड है, लोग उनकी बेटी सर्च कर रहे हैं। इस बीच नादिया गबोल की तस्वीरें और वीडियोज वायरल होने लगी हैं। लोग कमेंट्स में उन्हें हमजा की बंदी तक लिख रहे हैं। जानें कौन हैं नादिया और उनका नबील गबोल से क्या कनेक्शन है।

नबील गबोल के कितने बच्चे?

धुरंधर फिल्म भारत से पाकिस्तान तक हॉट टॉपिक बनी हुई है। इस बीच इसके कैरेक्टर्स औऱ कहानी को लेकर कई इंट्रेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं। मूवी में सारा अर्जुन ने रणवीर सिंह की गर्लफ्रेंड और बीवी का रोल निभाया है। वह पाकिस्तानी नेता जमील जमाली की बेटी बनी हैं। धुरंधर की कई घटनाएं रियल स्टोरीज पर बेस्ड हैं तो लोग यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह लव स्टोरी भी किसी सच्ची घटना पर आधारित है। इस बीच लोग नबील गबोल की बेटी को भी खोज रहे हैं। इंटरनेट पर नबील के बच्चों की सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। सिर्फ उनके दो बेटों के नाम नादिर खान गबोल और असद खान गबोल बताए जा रहे हैं, बेटी का कहीं जिक्र नहीं है।

नादिया गबोल

कौन है नादिया गबोल

इस बीच पीपीपी कार्यकर्ता नादिया गबोल की तस्वीरें वायरल हैं और लोग उन्हें नबील की बेटी समझ रहे हैं। हालांकि नादिया नबील गबोल की बेटी नहीं बड़े भाई की बेटी यानी भतीजी हैं। नादिया पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में सक्रिय हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक वह डाई हार्ड पीपी वर्कर और साइकोलॉजिस्ट थेरपिस्ट हैं। धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर कई बार बता चुके हैं फिल्म कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और फिक्शन स्टोरी है। मूवी में हमजा और यलीना की जो कहानी दिखाई गई है वह किसी फैक्ट पर बेस्ड नहीं है बल्कि को ड्रामैटिक बनाने के लिए है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
