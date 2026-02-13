धुरंधर की पाकिस्तान के पाइरेटेड मार्केट में धड़ल्ले से हो रही बिक्री, एक कॉपी की कीमत काफी शॉकिंग
नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद भी पाकिस्तान में लोग धुरंधर का पाइरेटेड वर्जन खरीद रहे हैं। इनफैक्ट सेल शायद बढ़ ही गई है। एक यूट्यूबर ने पाकिस्तानी दुकानवाले से धुरंधर के पाइरेटेड वर्जन का दाम पूछा तो वह भी चौंक गया।
रणवीर सिंह की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर पाकिस्तान सहित 6 गल्फ कंट्रीज में बैन थी। वहां के दर्शक कई फोरम्स पर लिख चुके हैं कि मूवी जब थिएटर्स में थी तो इसके रिकॉर्डेड और पाइरेटेड वर्जन्स देखे साथ ही तारीफ भी की। अब फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, वहां नंबर 1 ट्रेंड में भी रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के मार्केट्स में अब इसका पाइरेटेड वर्जन धड़ल्ले से खुलेआम बिक रहा है। सबसे शॉकिंग बात है कि इसका दाम इतना कम है कि आदित्यधर सुनेंगे तो उन्हें झटका लग जाएगा।
पाइरेटेड धुरंधर से सजे पाकिस्तानी मार्केट
धुरंधर मूवी को भारत ही नहीं पाकिस्तान के दर्शकों का भी खूब प्यार मिला। अब एक न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल रॉक ने मजेदार जानकारी दी है। कार्ल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह पाकिस्तान की गलियों में घूमते दिख रहे हैं। उन्हें वहां दुकानों पर इंडियन फिल्में दिखती हैं। कार्ल बोलते हैं, 'भारतीय फिल्में पाकिस्तान में बैन हैं। देखिए मुझे क्या मिला।' वह एक दुकान पर धुरंधर देखकर पूछते हैं, 'ये नई फिल्म हिंदुस्तान से है ना?' दुकानवाला बताता है, यह इंडियन फिल्म है, नई आई है धुरंधर।
रणवीर सिंह हैं सिंधी
इसके बाद वह रणवीर सिंह के बारे में बताते हैं। कार्ल बोलते हैं, 'वह एक सिंधी हैं। उनके परदादा लोग इस शहर के थे। शायद वे लोग भारत पार्टीशिन के वक्त आए।' कार्ल पाकिस्तानी दुकानवाले से पूछते हैं, 'ये फिल्म कितने रुपये की है?' दुकानदार पाकिस्तान के 50 रुपये की बताता है जो कि भारत के 16 रुपये हुए। कार्ल चौंक जाते हैं और कहते हैं, बहुत सस्ता है।
दोनों देशों के कमेंट्स
कार्ल की इस रील पर काफी कमेंट्स दिख रहे हैं। एक फॉलोअर ने लिखा है, 'पाकिस्तान को खराब दिखाने वाली फिल्म को पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है।' इस पर एक पाकिस्तानी ने जवाब दिया है, हम इसे मनोरंजन के तौर पर लेते हैं ना कि तुम लोगों की तरह। यह फिल्म है न कि फैक्चुअल डॉक्युमेंट्री। एक ने लिखा है, अब तक पाइरेटेड फिल्म बेच रहे हैं, ये अजीब है, मुझे याद है 15 साल पहले मेरे कजन पाइरेटेड फिल्मों की सीडी लाते थे।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
