क्या है धुरंधर का रेड स्क्रीन वाला सीन? 26/11 हमले से जुड़े तार, हॉल में छा गया था सन्नाटा

संक्षेप: रणवीर सिंह की धुरंधर को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन स्पाई फिल्मों में से एक माना जा रहा है। इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है। हम आपको धुरंधर के एक ऐसे ही सीन के बारे में बता रहे हैं।

रणवीर सिंह की धुरंधर इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जा रही है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म के कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिनकी सोशल मीडिया पर अब चर्चा हो रही है। रणवीर की इस फिल्म में एक सीन ऐसा भी है कि जब वो स्क्रीन पर आया तब पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ये सीन कोई और नहीं 26/11 हमले से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस सीन की चर्चा कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है धुरंधर का रेड स्क्रीन सीन? हम जिस सीन की बात कर रहे हैं वो तब आता है जब फिल्म में 26/11 मुंबई हमले से जुड़ी काल्पनिक सीन दिखाए जा रहे थे। फिल्म में काल्पनिक सीन के बीच ही स्क्रीन रेड हो जाती है। इसके बाद उस स्क्रीन पर 26/11 हमले के दौरान आईएसआई हैंडलर्स, आतंकवादियों और विक्टिम्स के बीच हुई असल बातचीत सुनाई पड़ती है। उस बातचीत में ये भी दिखाया गया कैसे हैंडलर्स आंतकवादियों को अपडेट भी दे रहे थे। सीन में न केवल बातचीत सुनाई पड़ती है बल्कि 26/11 हमले की असल वीडियो की झलक भी दिखाई जाती है।

जब सिनेमाहॉल में छाया सन्नाटा सोशल मीडिया पर लोग रणवीर की फिल्म के इस सीन का जिक्र कर रहे हैं। लोग सीन को लेकर कह रहे हैं कि जब पर्दे पर रेड स्क्रीन आई तो उनका खून खौल रहा था, उनमें गुस्सा था, वो दुखी थे और हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। इंस्टग्राम पर एक शख्स ने फिल्म का रिव्यू करते हुए इस सीन को लेकर बात की। उनके इस वीडियो पर बहुत से यूजर्स ने कमेंट करके लिखा कि जब वो सीन पर्दे पर आया तो पूरे हॉल में सन्नाटा था।

आदित्य धर की भी हो रही तारीफ बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर धुरंधर के रेड स्क्रीन सीन के बारे में बात की है। इंस्टा पर ऐसे पोस्ट पर लोगों ने 26/11 से जुड़े अपने अनुभवों को साझा भी किया है। एक यूजर ने रेड स्क्रीन पोस्ट करते हुए लिखा कि धुरंधर में ये सीन दिखाना जरूरी था। आज से सालों बाद कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं करेगा कि 26/11 असल में हुआ था। एक ने लिखा- आदित्य धर को ये सीन दिखाने के लिए सलाम। एक ने लिखा-धुरंधर ऐसी स्पाई फिल्म है जो आज के वक्त में भारत को जरूरत है।