धुरंधर के मेकर्स ने ऑडियंस को दिया मकर संक्रांति का गिफ्ट, इस मंगलवार सिर्फ 149 की हुई फिल्म की टिकट

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर मेकर्स ने बड़ा एलान कर दिया है। ऑडियंस को मकर संक्रांति के तोहफा टिकट की कीमत आधे से भी कम कर दी है। अब सिर्फ 149 में थिएटर में धुरंधर देखी जा सकती है।

Jan 12, 2026 09:27 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म हर दिन कमाई का नया रिकॉर्ड बना रही है। इस बीच मेकर्स ने ऑडियंस के लिए भी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। 13 जनवरी मंगलवार को फिल्म का टिकट की कीमत घटकर सिर्फ 149 रुपए कर दी गई है। फिल्म देखने का प्लान करने वाली ऑडियंस के लिए खास मौका है। जो टिकट कई 350 से शुरू हो रही थी अब उसकी कीमत 149 कर दी है। मेकर्स ने फिल्म की ऑडियंस के लिए मकर संक्रांति का तोहफा दे दिया है।

सस्ती हुई धुरंधर की टिकट

जियो स्टूडियो ने पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि 13 जनवरी, मंगलवार को फिल्म धुरंधर की टिकट सिर्फ 149 रुपए में खरीदी जा सकती है। मेकर्स ने फिल्म को लेकर ये बड़ा एलान कर दिया है।

नहीं टिक पाई दूसरी फिल्में

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर पिछले एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। धुरंधर ने अपने रास्ते में आने वाली कई फिल्मों को कमाई करने का मौका भी नहीं दिया। कपिल शर्मा की ‘किस किसको प्यार करूं 2’, कार्तिक आर्यन स्टारर ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ और इक्कीस जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई।

धुरंधर की कुल कमाई

धुरंधर के कलेक्शन की बात करें तो भारत में फिल्म ने पिछले सवा महीने में 807 करोड़ कमा लिए हैं। वर्ल्डवाइड 1254 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। फिल्म सवा महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है।
धुरंधर 2 का इंतजार

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर पिछले साल की सबसे बड़ी सफल फिल्म बनकर सामने आई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के नंबर हिलाने के अलावा सोशल मीडिया और ऑडियंस के बीच भी पहचान बनाई। कहानी पसंद की है और म्यूजिक वायरल हो गया। अब ऑडियंस धुरंधर 2 का इंतजार कर रही है। दूसरा धमाका इस साल 19 मार्च को होने वाला है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
