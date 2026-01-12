धुरंधर के मेकर्स ने ऑडियंस को दिया मकर संक्रांति का गिफ्ट, इस मंगलवार सिर्फ 149 की हुई फिल्म की टिकट

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर मेकर्स ने बड़ा एलान कर दिया है। ऑडियंस को मकर संक्रांति के तोहफा टिकट की कीमत आधे से भी कम कर दी है। अब सिर्फ 149 में थिएटर में धुरंधर देखी जा सकती है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म हर दिन कमाई का नया रिकॉर्ड बना रही है। इस बीच मेकर्स ने ऑडियंस के लिए भी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। 13 जनवरी मंगलवार को फिल्म का टिकट की कीमत घटकर सिर्फ 149 रुपए कर दी गई है। फिल्म देखने का प्लान करने वाली ऑडियंस के लिए खास मौका है। जो टिकट कई 350 से शुरू हो रही थी अब उसकी कीमत 149 कर दी है। मेकर्स ने फिल्म की ऑडियंस के लिए मकर संक्रांति का तोहफा दे दिया है।

सस्ती हुई धुरंधर की टिकट जियो स्टूडियो ने पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि 13 जनवरी, मंगलवार को फिल्म धुरंधर की टिकट सिर्फ 149 रुपए में खरीदी जा सकती है। मेकर्स ने फिल्म को लेकर ये बड़ा एलान कर दिया है।

नहीं टिक पाई दूसरी फिल्में 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर पिछले एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। धुरंधर ने अपने रास्ते में आने वाली कई फिल्मों को कमाई करने का मौका भी नहीं दिया। कपिल शर्मा की ‘किस किसको प्यार करूं 2’, कार्तिक आर्यन स्टारर ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ और इक्कीस जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई।

धुरंधर की कुल कमाई धुरंधर के कलेक्शन की बात करें तो भारत में फिल्म ने पिछले सवा महीने में 807 करोड़ कमा लिए हैं। वर्ल्डवाइड 1254 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। फिल्म सवा महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है।

