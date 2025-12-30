‘धुरंधर’ को हुआ 10 मिलियन डॉलर का नुकसान, क्यों? पढ़िए पूरी रिपोर्ट

संक्षेप: Dhurandhar: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ को 10 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। ये बात खुद फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बताई है।

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म 5 दिसंबर के दिन रिलीज हुई है और 30 दिसंबर तक आते-आते फिल्म ने 709.65 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। हालांकि, इस तूफान के बावजूद फिल्म को 10 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। कैसे? आइए बताते हैं।

कैसे हुआ नुकसान? फिल्म के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि मिडिल ईस्ट के देशों में ‘धुरंधर’ को बैन कर दिया गया है इसलिए फिल्म का नुकसान हुआ है। सीएनएन - न्यूज18 से प्रणब ने कहा, “मुझे लगता है कि हमने कम से कम दस मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस गंवा दिया है क्योंकि एक्शन फिल्में मिडिल ईस्ट में हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और इसलिए हमें लगता है कि इसे रिलीज मिलनी चाहिए थी।"

इससे पहले भी फिल्मों पर लग चुका है बैन प्रणब ने आगे कहा, "ये हमारी पहली फिल्म नहीं है जिसे उन्होंने रिलीज नहीं दी है। इससे पहले ‘फाइटर’ भी रिलीज़ नहीं हुई थी और कई दूसरी फिल्में भी इसलिए हमने निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि हम रिलीज के लिए अपना बेस्ट दें। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार, फिल्म को अपने दर्शक मिल गए हैं, अगर गल्फ में नहीं तो कहीं और।”

छुट्टियों का मिला फायदा प्रणब कपाड़िया ने आगे कहा, “मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो छुट्टियों में गल्फ से यूरोप या अमेरिका गए हैं और फिल्म देखी है। ऐसे इसलिए भी हो पाया क्योंकि फिल्म ऐसे समय में रिलीज हुई है, जब, आप जानते हैं, दिसंबर का लगभग दूसरा आधा हिस्सा छुट्टियों का समय होता है। इसलिए लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं, और वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके शेड्यूल में एक शाम ‘धुरंधर’ देखने के लिए खाली हो।”