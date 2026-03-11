अस्सी में हर 20 मिनट पर आती है धुरंधर जैसी रेड स्क्रीन, भयानक सच की दिलाती है याद
Assi Red Screen: 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अस्सी अनुभव सिन्हा की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। अगर आपने ये फिल्म सिनेमाघरों में देखी है तो आपका ध्यान जरूर हर 20 मिनट पर आती रेड स्क्रीन पर गया होगा। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आइए जानते हैं उस रेड स्क्रीन के क्या हैं मायने।
तापसी पन्नू और जीशान अयूब की फिल्म अस्सी 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अनुभव सिन्हा द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म एक हार्ड हिटिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तापसी और जीशान की ये फिल्म अगर आपने देखी है तो आपका ध्यान हर 20 मिनट पर फिल्म के बीच में आती रेड स्क्रीन पर जरूर गया होगा। ये रेड स्क्रीन आपको एक भयावह सच्चाई की याद दिलाती है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आइए जानते हैं क्या है अस्सी की रेड स्क्रीन के मायने।
फिल्म के शुरुआती ही कुछ मिनट्स में हॉल में था सन्नाटा
सिनेमहॉल में जैसे ही अस्सी की शुरुआत होती है, पहले ही कुछ मिन्ट्स में हॉल में सन्नाटा था। फिल्म में अनुभव सिन्हा ने जिस तरह से रेप सीन को दिखाया है वो आपको यकीनन ही परेशान करने वाला है। फिल्म एक रेप सर्वाइवर और फिर उसके कोर्ट केस की कहानी है। फिल्म की कहानी अपनी जगह आगे बढ़ती रहती है, इस बीच हर 20 मिनट पर एक रेड स्क्रीन आती है।
फिल्म में हर 20 मिनट पर आती रेड स्क्रीन के क्या हैं मायने?
पहली बार रेड स्क्रीन जब आती है उसपर बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है- 20 मिनट, उसके नीचे लिखा होता है एक और रेप केस हो गया है। इस मैसेज के साथ दो-तीन बार स्क्रीन आती है। इसके बाद पूरी फिल्म के दौरान जब रेड स्क्रीन आती है तो उसपर सिर्फ बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है-20 मिनट। ये रेड स्क्रीन इस ओर इशारा करती है कि कैसे इस देश में हर 20 मिनट पर एक रेप होता है।
क्यों जरूरी है अस्सी की रेड स्क्रीन?
फिल्म की कहानी के बीच आनेवाली रेड स्क्रीन्स काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल, फिल्म की चलती कहानी के बीच जब वो रेड स्क्रीन आती है तो वो आपको याद दिलाती है कि अस्सी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक कड़वा सच है जो इस देश में घट रहा है। फिल्म में तापसी पन्नू के काफी दमदार डायलोग्स हैं। तापसी दर्शकों को याद दिलाती हैं कैसे एक दिन में लगभग 80 रेप केस होते हैं।
धुरंधर में भी है अस्सी जैसी रेड स्क्रीन
बता दें, अस्सी से पहले धुरंधर फिल्म की रेड स्क्रीन की बहुत चर्चा हुई थी। धुरंधर में भी एक रेड स्क्रीन आती है जिसमें मुंबई में 26/11 हमले के दौरान हैंडलर्स और आंतकवादियों के बीच हुई बातचीत दिखाई गई थी। धुरंधर में हॉल में जब रेड स्क्रीन आती है तो हॉल में पूरी तरह शांति होती है। सोशल मीडिया पर भी वो रेड स्क्रीन काफी वायरल हुई थी।
