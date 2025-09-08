धुरंधर लीक वीडियो में अक्षय खन्ना के साथ एक्शन करते दिखे रणवीर सिंह, सारा अर्जुन के साथ किया रोमांस

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का नया वीडियो लीक हुआ है जिसमें अक्षय खन्ना को एक्शन करते देखा जा सकता है। इसके अलावा रणवीर और सारा अर्जुन के बीच एक रोमांटिक सीन भी देखा जा सकता है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर पिछले कुछ वक्त से खबरों में बनी हुई है। हाल में फिल्म से जुड़ा एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें लंबे बालों में रणवीर सिंह और संजय दत्त को देखकर फैंस हैरान थे। अब इस फिल्म का एक नया वीडियो लीक हो गया है। इस लीक वीडियो में फाइट सीक्वेंस देखा जा सकता है। इसके अलावा लीड एक्टर्स के बीच रोमांस होते भी दिखाया गया है। ये सीक्वेंस देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि धुरंधर एक बेहद ही शानदार फिल्म होने वाली है।

वायरल हो रहा है वीडियो फिल्म धुरंधर की शूटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये लीक वीडियो फिल्म का क्लाइमेक्स का हिस्सा है जिसकी शूटिंग लद्दाक में हो रही है। इस वीडियो में कुर्ता पायजामा पहने रणवीर सिंह को अक्षय खन्ना के साथ एक्शन करते देखा जा सकता है। एक्टर के लंबे बाल इस किरदार पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सीन में एक्टर को लीड हीरोइन सारा अर्जुन के साथ रोमांटिक सीन शूट करते देखा जा सकता है। हालांकि, दोनों की उम्र में 20 का फर्क है।