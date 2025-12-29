Hindustan Hindi News
'धुरंधर' के गाने शरारत में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पहली बार बोलीं क्रिस्टल डिसूजा, कहा- 'जो होना है, वह होकर रहेगा

'धुरंधर' के गाने शरारत में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पहली बार बोलीं क्रिस्टल डिसूजा, कहा- 'जो होना है, वह होकर रहेगा

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म की कहानी ही नहीं, इसके गाने भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छाए हुए हैं। वैसे तो फिल्म का हर गाना काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन 'शरारत' सॉन्ग को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज बना हुआ है।

Dec 29, 2025 09:21 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है। रणवीर सिंह की फिल्म की कहानी ही नहीं, इसके गाने भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छाए हुए हैं। वैसे तो फिल्म का हर गाना काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन 'शरारत' सॉन्ग को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज बना हुआ है। लोग इस गाने को इस साल का बेस्ट डांस नंबर बता रहे हैं। इस गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आई थीं। हालांकि, ये भी खबरें आई हैं कि इस गाने को पहले तमन्ना भाटिया करने वाली थीं। ऐसे में अब क्रिस्टल ने तमन्ना के शो में आने को लेकर खुलकर बात की।

'जो होना है, वह होकर रहेगा'

क्रिस्टल डिसूजा ने हाल ही में आईएएनएस को अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में क्रिस्टल ने कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों के खुलकर जवाब दिए। वहीं, क्रिस्टल से 'शरारत' सॉन्ग में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने को लेकर सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने इस पर भी जवाब दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सब नियति के बारे में है, उन्होंने कहा, 'जो होना है, वह होकर रहेगा।' क्रिस्टल ने कहा, 'मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरा मतलब है, वह कमाल की हैं, वह खूबसूरत हैं, और वह जो करती हैं उसमें बहुत अच्छी हैं। उन्हें और ज्यादा पावर मिले।'

यह गाना मेरे और आयशा के लिए था

क्रिस्टल डिसूजा ने आगे कहा, 'आप जानते हैं- जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है, उन्हें वही मिलता है। मुझे लगता है कि यह मेरे और आयशा के लिए था और हमें यह मिला। लेकिन इससे तमन्ना की खूबसूरती या वह कितनी अच्छी परफॉर्मर हैं, यह कम नहीं हो जाता। हो सकता है कि वह गाने में अपना जादू बिखेरतीं। वह अपना अलग औरा और अपनी अलग पहचान बनाती हैं, और मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है। मुझे हर उस महिला पर गर्व है जो इतना अच्छा कर रही है, और मैं चाहती हूं कि और भी महिलाएं शानदार, जबरदस्त परफॉर्मेंस दें और एक-दूसरे को सपोर्ट करें।'

क्या है 'धुरंधर' की कहानी और कास्ट?

'धुरंधर' के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है। कंधार हाईजैक और भारतीय संसद पर हमले जैसी घटनाओं से इस फिल्म की कहानी को जोड़ा गया है, हालांकि यह फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। कहानी में दिखाया गया है कि पंजाब के एक 20 साल के लड़के को इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है जो पाकिस्तान में घुसकर उन्हें घुटनों पर ला देता है।

