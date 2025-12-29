'धुरंधर' के गाने शरारत में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पहली बार बोलीं क्रिस्टल डिसूजा, कहा- 'जो होना है, वह होकर रहेगा

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म की कहानी ही नहीं, इसके गाने भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छाए हुए हैं। वैसे तो फिल्म का हर गाना काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन 'शरारत' सॉन्ग को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज बना हुआ है।

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है। रणवीर सिंह की फिल्म की कहानी ही नहीं, इसके गाने भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छाए हुए हैं। वैसे तो फिल्म का हर गाना काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन 'शरारत' सॉन्ग को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज बना हुआ है। लोग इस गाने को इस साल का बेस्ट डांस नंबर बता रहे हैं। इस गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आई थीं। हालांकि, ये भी खबरें आई हैं कि इस गाने को पहले तमन्ना भाटिया करने वाली थीं। ऐसे में अब क्रिस्टल ने तमन्ना के शो में आने को लेकर खुलकर बात की।

'जो होना है, वह होकर रहेगा' क्रिस्टल डिसूजा ने हाल ही में आईएएनएस को अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में क्रिस्टल ने कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों के खुलकर जवाब दिए। वहीं, क्रिस्टल से 'शरारत' सॉन्ग में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने को लेकर सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने इस पर भी जवाब दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सब नियति के बारे में है, उन्होंने कहा, 'जो होना है, वह होकर रहेगा।' क्रिस्टल ने कहा, 'मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरा मतलब है, वह कमाल की हैं, वह खूबसूरत हैं, और वह जो करती हैं उसमें बहुत अच्छी हैं। उन्हें और ज्यादा पावर मिले।'

यह गाना मेरे और आयशा के लिए था क्रिस्टल डिसूजा ने आगे कहा, 'आप जानते हैं- जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है, उन्हें वही मिलता है। मुझे लगता है कि यह मेरे और आयशा के लिए था और हमें यह मिला। लेकिन इससे तमन्ना की खूबसूरती या वह कितनी अच्छी परफॉर्मर हैं, यह कम नहीं हो जाता। हो सकता है कि वह गाने में अपना जादू बिखेरतीं। वह अपना अलग औरा और अपनी अलग पहचान बनाती हैं, और मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है। मुझे हर उस महिला पर गर्व है जो इतना अच्छा कर रही है, और मैं चाहती हूं कि और भी महिलाएं शानदार, जबरदस्त परफॉर्मेंस दें और एक-दूसरे को सपोर्ट करें।'