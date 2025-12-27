Hindustan Hindi News
शरारत में आयशा खान संग तुलना पर भड़कीं क्रिस्टल डिसूजा, बोलीं- आप किसी को नीचे...

संक्षेप:

धुरंधर साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनकर निकली है। लोगों को फिल्म जितनी पसंद आई है, उतना ही पसंद फिल्म का म्यूजिक भी आया है। इस फिल्म के गाने शरारत को लोग डांस नंबर ऑफ द इयर बता रहे हैं। 

Dec 27, 2025 12:45 pm IST Harshita Pandey
धुरंधर साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। इस फिल्म के गाने भी सोशल मीडियो और यूट्यूब पर छाए हुए हैं। फिल्म का गाना शरारत लोगों को खूब पसंद आया है। लोग इस गाने को इस साल का बेस्ट डांस नंबर बता रहे हैं। इस गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आई थीं। सोशल मीडिया पर लोग क्रिस्टल और आयाशा की परफॉर्मेंस की तुलना कर रहे हैं। अब इस तुलना पर क्रिस्टल का गुस्सा फूटा है।

आयशा संग तुलना पर क्या बोलीं क्रिस्टल

न्यूज 18 से खास बातचीत में क्रिस्टल ने कहा, “चार महिलाएं साथ आई हैं जो इस गाने के बारे में सबसे अच्छी चीज है। मैं देखती हूं ट्रोल्स कहते हैं इसने दूसरे से बेहतर किया। लेकिन ये इस बारे में नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? गाने को एंजॉय करो और मजे करो! ये बहुत दुखद है कि किसी की तारीफ करने के लिए आप दूसरे को नीचे खींचते हैं। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो ऐसा करते हैं। वो नहीं समझते हैं कि हर किसी का अपना टैलेंट और अपनी-अपनी स्ट्रगल्स। हम सब मेहनत करते हैं और हर साल कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं।”

एक महिला को दूसरी महिला को सपोर्ट करना चाहिए

क्रिस्टल ने आगे कहा, “सिर्फ एक टिप्पणी से इसे छीन लेना मूर्खतापूर्ण और बचकाना है। मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसे कमेंट्स कर रही हैं। एक महिला के रूप में हम इतना कर सकते हैं कि दूसरी महिला को सपोर्ट करें। अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें चुप रहना चाहिए। हम अपने जीवन में एक प्वाइंट पर पहुंचे हैं और ऐसे कमेंट्स करके आप पूरी रेस को पीछे खींच रही हैं।”

क्रिस्टल ने कहा कि हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। सपोर्टिव महिलाओं से भरी दुनिया खूबसूरत है। जब मैंने खुदको और आयशा को डांस करते देखा और जैस्मिन और मधुबंती को ऑनस्क्रीन गाते देखा, तो मैं ऐसी थी, वाह, मैं उस दुनिया को प्यार करती हूं जिसमें मैं रहती हूं।"

Harshita Pandey

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
