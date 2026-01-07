Hindustan Hindi News
‘धुरंधर’ ने बनाया नया रिकॉर्ड, बनी हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म, पुष्पा-2 को पछाड़ा

संक्षेप:

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये फिल्म हिंदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

Jan 07, 2026 03:26 pm IST
‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं। इस फिल्म में हिंदी भाषा में रिलीज हुईं सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। मेकर्स ने खुद पोस्ट शेयर कर इस बात की अनाउंसमेंट की है। आइए आपको बताते हैं कि फिल्म ने अब तक कितने करोड़ की कमाई की है।

मेकर्स ने शेयर किया सक्सेस पोस्टर

बुधवार के दिन फिल्म के प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया। उस पोस्टर में ‘धुरंधर’ को 'भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म' बताया गया। पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “थैंक यू इंडिया। गणपति बप्पा मोरिया।”

धुरंधर

फिल्म ने ‘पुष्पा 2’ को पछाड़ा

मेकर्स का कहना है कि ‘पुष्पा 2’ ने 33 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 831 करोड़ रुपये (नेट) का कलेक्शन किया है। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज हुई पैन-इंडिया फिल्म ‘पुष्पा 2’ को पछाड़ दिया है। बता दें, ‘पुष्पा 2’ के हिंदी वर्जन ने 821 करोड़ रुपये कमाए थे। हालांकि, ट्रेड सूत्रों का कहना है कि ‘धुरंधर’ ने मंगलवार तक 782 करोड़ रुपये कमाए हैं और ‘पुष्पा 2’ को पीछे छोड़ने के लिए इसे अभी भी 40 करोड़ रुपये कमाने की जरूरत है।

धुरंधर स्टार कास्ट

बनाया नया रिकॉर्ड

‘धुरंधर’ ने सिंगल लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं टॉप-4 फिल्मों की बात करें तो नंबर 1 पर ‘धुरंधर’ (831 करोड़ रुपये), नंबर 2 पर ‘पुष्पा 2’ (821 करोड़), नंबर 3 पर ‘छावा’ (601 करोड़) और नंबर 4 पर शाहरुख खान की ‘जवान’ (586 करोड़) है।

