धुरंधर बहुत चालाकी से बनी है… मोहन कपूर बोले- थिएटर में अकेले देखी मूवी, पता नहीं हाइप क्यों है
धुरंधर फिल्म एक्टर मोहन कपूर का कमेंट चर्चा में है। उनका कहना है कि उन्हें धुरंधर में ऐसा कुछ नहीं लगा जिसका हाइप बनाया जाए। फिल्म चालाकी से गढ़ी गई है।
आदित्य धर की सबसे चर्चित फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट्स पर लोगों के कई तरह के विचार रहे। कुछ इसे बार-बार देख रहे हैं तो कुछ प्रोपागैंडा बोलकर क्रिटिसाइज कर रह हैं। अब एक्टर मोहन कपूर का कहना है कि फिल्म को इतना हाइप मिलना उनकी समझ से परे है। मोहन का कहना है कि फिल्म इतनी चालाकी से बनाई गई है कि सच घटनाएं भी दिखा दीं और डिसक्लेमर भी है कि सच नहीं है। हालांकि उन्होंने धुरंधर की तारीफ भी की।
अकेले थिएटर में देखी फिल्म
मोहन कपूर सिद्धार्थ कन्नन के शो पर बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि वह फिल्म को मिल रही इतनी हाइप हजम नहीं कर पा रहे। मोहन बोले, 'सेकंड पार्ट रिलीज होने के दो हफ्ते पहले मैंने फिल्म अकेले देखी। पहला मौका था जब मैंने कोई फिल्म अकेले देखी होगी, जब मैं थिएटर से निकला, ईमानदारी से कहूं तो मैं नहीं समझ पाया कि हर कोई इसकी तारीफ क्यों कर रहा है। मैं समझ नहीं पाया।' मोहन ने यह भी बताया कि वह बड़ी फिल्म इसलिए नहीं देखते कि जब लोग बढ़चढ़कर बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया। बोले, मैं सोचता हूं कि उबाल कम होने दो।
चालाकी से बनी है मूवी
मोहन ने मूवी की तारीफ भी की, कहा कि सबने बढ़िया काम किया। बोले, 'धुरंधर बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत दिमाग लगाकर कहानी कही गई जिससे तारीफ और आलोचना दोनों मिल रहे हैं। यह बहुत चालाकी से लिखी गई है। अब क्या फिल्म सच होने का दावा करती है? नहीं। यह सिर्फ स्टोरी है। उन्होंने असली घटनाओं से एक चालाकीभरा प्लॉट ऐसे बुना है कि आपको लगेगा 'हाय अल्ला' लेकिन ये तो सही नहीं है। पहला फ्रेम जैसे ही आप आर माधवन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जगह गलत है क्योंकि जो कैरेक्टर ये लोग दिखा रहे हैं वो कभी था ही नहीं।'
धुरंधर ने की बंपर कमाई
धुरंधर स्पाई फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह ने भारत के एजेंट हमजा अली मजारी का रोल निभाया है। इस मूवी में कुछ असली घटनाओं के फुटेज भी इस्तेमाल किए गए हैं। उनको फिल्म की कहानी से कनेक्ट करके दिखाया गया है। हालांकि मेकर्स ने डिसक्लेमर दिया है कि फिल्म सच्ची घटना होने का दावा नहीं करती। फिल्म को कई लोगों ने प्रोपागैंडा बताकर आलोचना की लेकिन दर्शकों पर इन सब बातों का खास असर नहीं दिखा। धुरंधर के दोनों पार्ट्स ने कई के कई बेंचमार्क सेट किए हैं।
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शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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