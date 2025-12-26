हॉलीडे वीकेंड पर धुरंधर को मिलेगी और ताकत, बॉक्स ऑफिस 1000 करोड़ पार करेगी फिल्म?

संक्षेप: Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की धुरंधर तीसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। अब धुरंधर नंबर दो का स्थान हासिल करने की रेस में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वीकेंड ये फिल्म ऐसा करने में सफल हो सकती है।

रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। धुरंधर के बाद कुछ और फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन इन फिल्मों का असर धुरंधर की कमाई पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया है। धुरंधर का कमाल वर्ल्डवाइड देखने को मिल रहा है। अब छुट्टियों के दिन शुरू होने वाले में हैं, ऐसे में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि छुट्टियों के इस मौसम में रणवीर सिंह की धुरंधर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ के मार्क को पार कर लेगी।

कितना हो गया है धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन sacnilk.com की मानें तो धुरंधर ने 21वें दिन पर 26 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 633.5 करोड़ (नेट) की कमाई कर ली है। वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 760.25 करोड़ हो गया है।

ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी धुरंधर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में 985 करोड़ की कमाई कर ली है।रणवीर सिंह की धुरंधर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल हो गई है।

पिछले पांच दिनों का कलेक्शन

दिन धुरंधर (हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस) 17वें दिन 38.5 करोड़ 18वें दिन 16.5 करोड़ 19वें दिन 17.25 करोड़ 20वें दिन 18 करोड़ 21वें दिन 26 करोड़

1000 करोड़ पार करेगी धुरंधर? अभ आज से वीकेंड की शुरुआत हो रही है। फिर नए साल की दस्तक होगी। ऐसे में कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रणवीर सिंह की धुरंधर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ पार कर लेगी और जवान को पछाड़ कर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन जाएगी। वहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 1000 करोड़ के मार्क को पार करेगी।