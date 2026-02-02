Hindustan Hindi News
OTT पर भी 'धुरंधर' ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 बनीं रणवीर सिंह की फिल्म

संक्षेप:

'धुरंधर' ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मूवी की कहानी तो दमदार है ही इसके गाने भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए गए। थिएटर रिलीज के बाद अब 'धुरंधर' ओटीटी पर भी बवाल काट रही है।

Feb 02, 2026 07:04 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Dhurandhar on Netflix: आदित्य धर की 'धुरंधर' दर्शकों को काफी पसंद आई है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की जबरदस्त एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीता। बॉक्स ऑफिस पर भी 'धुरंधर' जमकर बवाल काटा। 'धुरंधर' ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मूवी की कहानी तो दमदार है ही इसके गाने भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए गए। थिएटर रिलीज के बाद अब 'धुरंधर' ओटीटी पर भी बवाल काट रही है। 'धुरंधर' रिलीज के महज कुछ घंटों में इंडिया में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर पहुंच गई है।

नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर पहुंची 'धुरंधर'

'धुरंधर' बीते साल 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जहां इसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया। ऐसे में थिएटर रिलीज के बाद 3 घंटे 25 मिनट की 'धुरंधर' को 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और आते ही छा गई। ये फिल्म स्ट्रीम होने के 24 घंटे के अंदर ही ये फिल्म इंडिया में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर पहुंच गई है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म की जबरदस्त सक्सेस पर रिएक्ट करते हुए डायरेक्टर आदित्य धर ने कहा, 'धुरंधर' को नेटफ्लिक्स पर 1 पर देखना बहुत ही खुशी की बात है। ये मूवी जुनून के साथ देखने के लिए बनाई गई थी – बड़े पर्दे पर या घर पर। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इसे थिएटर में देखा और उन लोगों का भी जो इसे दुनिया भर में पहली बार देख रहे हैं।'

खराब विजुअल क्वालिटी की वजह से आई थी दिक्कतें

बता दें कि 'धुरंधर' के 30 जनवरी को OTT पर रिलीज को लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे। ऐसे में फिल्म की खराब विजुअल क्वालिटी ने फैंस का दिल तोड़ दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेटफॉर्म ने चुपचाप सुधार किए हैं। धुरंधर की स्ट्रीमिंग शुरू होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर खराब विजुअल्स और फीके रंगों की शिकायतों की बाढ़ आ गई। जिन दर्शकों ने फिल्म बड़े पर्दे पर देखी थी, उन्हें लगा कि OTT वर्जन फिल्म के स्केल और सिनेमैटोग्राफी के साथ न्याय नहीं करता है। ऐसे में यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी क्वालिटी को ठीक करने की रिक्वेस्ट की।

फिल्म की स्ट्रीमिंग क्वालिटी को किया अपडेट

इस आलोचना के बीच, अब रिपोर्ट्स से पता चलता है कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म की स्ट्रीमिंग क्वालिटी को अपडेट किया है। कहा जा रहा है कि रिवाइज्ड वर्जन में पहले के 1.79 mbps के मुकाबले काफी ज्यादा बिटरेट, लगभग 12.56 mbps है। इस बदलाव के बाद, कई यूजर्स ने देखने के अनुभव में सुधार को माना, और कई लोगों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्लेटफार्म को धन्यवाद दिया। बता दें कि 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना रणवीर सिंह के अलावा, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे नजर आए थे। जल्द ही धुरंधर का दूसरा पार्ट यानी धुरंधर 2 आने वाली है, जिसे देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं।

