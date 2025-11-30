Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Grand Event Ranveer Singh Film Biggest Music Launch of the year fans to witness magic in mumbai
धुरंधर मेकर्स का फैंस को खास तोहफा, आपको मिल सकता है रणवीर सिंह को देखने का मौक, जानें कैसे?

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर छा गई है। फैंस जहां फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, फिल्म कुछ विवादों में भी फंसती नजर आ रही है। ये फिल्म दिसंबर में रिलीद होनी है। 

Sun, 30 Nov 2025 08:57 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज होने से पहले मेकर्स ने एक ग्रैंड इवेंट की तैयारी की है। मेकर्स फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के लिए मुंबई में एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं। इस इवेंट में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, हनुमानकाइंड, जैस्मीन सैंडलस, और मधुबंती बागची भी पहुंचेंगे। इस लॉन्च को साल का सबसे बड़ा म्यूजिक एलब्म लॉन्च बताया जा रहा है। ये इवेंट 1 दिसंबर को होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुंबई में होगा साल का सबसे बड़ा फैन इवेंट

फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इस ग्रैंड इवेंट की जानकारी दी है। जियो स्टूडियोज ने एक्स पर लिखा, “मुंबई के धुरंधर, तैयार हो जाइए। इस साल का सबसे बड़ा म्यूजिक एलब्म लॉन्च यहां है- अमेजन म्यूजिक द्वारा, सारेगामा, जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज़ के सहयोग से। ये एक्सक्लूसिव है...लेकिन सबके लिए फ्री।”

कब और कैसे ले सकेंगे हिस्सा

इस पोस्ट के साथ जानकारी दी गई कि ये इवेंट 1 दिसंबर को 4 बजे से जियो वर्ल्ड ड्राइव, बीकेसी में होगी। आरएसवीपी के लिए फैंस को अपना पसंदीदा धुरंधर ट्रैक बताना है। रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बता दें, रणवीर सिंह की इस फिल्म को लेकर अशोक चक्र और सेना मेडल अवॉर्डी शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। उनका दावा है कि फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा के जीवन और ऑपरेशन्स से प्रेरित है, लेकिन मेकर्स ने परिवार या इंडियन आर्मी से कोई परमीशन नहीं ली।

लेखक के बारे में

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar ranveer singh

