धुरंधर मेकर्स का फैंस को खास तोहफा, आपको मिल सकता है रणवीर सिंह को देखने का मौक, जानें कैसे?

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर छा गई है। फैंस जहां फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, फिल्म कुछ विवादों में भी फंसती नजर आ रही है। ये फिल्म दिसंबर में रिलीद होनी है।

रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज होने से पहले मेकर्स ने एक ग्रैंड इवेंट की तैयारी की है। मेकर्स फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के लिए मुंबई में एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं। इस इवेंट में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, हनुमानकाइंड, जैस्मीन सैंडलस, और मधुबंती बागची भी पहुंचेंगे। इस लॉन्च को साल का सबसे बड़ा म्यूजिक एलब्म लॉन्च बताया जा रहा है। ये इवेंट 1 दिसंबर को होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुंबई में होगा साल का सबसे बड़ा फैन इवेंट फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इस ग्रैंड इवेंट की जानकारी दी है। जियो स्टूडियोज ने एक्स पर लिखा, “मुंबई के धुरंधर, तैयार हो जाइए। इस साल का सबसे बड़ा म्यूजिक एलब्म लॉन्च यहां है- अमेजन म्यूजिक द्वारा, सारेगामा, जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज़ के सहयोग से। ये एक्सक्लूसिव है...लेकिन सबके लिए फ्री।”

कब और कैसे ले सकेंगे हिस्सा इस पोस्ट के साथ जानकारी दी गई कि ये इवेंट 1 दिसंबर को 4 बजे से जियो वर्ल्ड ड्राइव, बीकेसी में होगी। आरएसवीपी के लिए फैंस को अपना पसंदीदा धुरंधर ट्रैक बताना है। रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।