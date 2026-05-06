Dhurandhar: कैसे आया 'डार्लिंग डार्लिंग' का आइडिया? इन अतरंगी डायलॉग्स का भी था ऑप्शन
Dhurandhar Darling Darling Dialogue: धुरंधर फेम एक्टर गौरव गेरा ने बताया कि उनका मशहूर डायलॉग 'डार्लिंग डार्लिंग' किस तरह फाइनल हुआ और उसके अलावा आदित्य धर ने उन्हें कौन से विकल्प दिए थे।
रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'धुरंधर-2 द रिवेंज' ने बीते मंगलवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 65 लाख रुपये का कलेक्शन किया। इसी के साथ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की अभी तक (डे48) की कुल कमाई 1790.17 करोड़ रुपये हो गई है। यह फिल्म अब ₹1800 करोड़ क्लब में दाखिल होने से बस कुछ ही कदम दूर है। इसी बीच फिल्म में आलम भाई का यादगार किरदार निभा चुके एक्टर गौरव गेरा ने फिल्म के बारे में एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। गौरव गेरा ने बताया कि फिल्म में उनका मशहूर डायलॉग (डार्लिंग-डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा) के अलावा भी उन्हें कई विकल्प दिए गए थे।
गौरव गेरा ने साझा किया यह स्क्रीनशॉट
गौरव गेरा ने बताया कि उनका वायरल हो चुका यह डायलॉग किस तरह फाइनल किया गया था। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट साझा किया है जिसमें कई अजीबोगरीब तुकबंदियां और जुमलेबाजी देखी जा सकती हैं। जाहिर है कि ये ऑप्शन्स फिल्म के उस सीन की तैयारी से पहले गौरव गेरा को निर्देशक आदित्य धर की तरफ से भेजे गए थे। फिल्म के आखिरी और फाइनल किए गए डायलॉग के लिए डायरेक्टर आदित्य धर को क्रेडिट दिया।
ऑप्शन के तौर पर रखे गए थे ये विकल्प
गौरव गेरा ने बताया कि 'डार्लिंग डार्लिंग' वाले डायलॉग के अलावा उनके पास ये ऑप्शन्स भी थे, 'महफिल में घुस गया बहन का घोड़ा, पीलो पीलो आलम दूध सोडा', 'अंडे से निकला चूजा खा लो खा लो क्रीम खरबूजा', 'एक ने किया दिल ब्रेक तो दूजी को पिलाओ आलम फ्रूट शेक', 'हो गए इश्क में फेल पियो पिस्टल अनानास', 'पियो आंवला का मामला बनजाओ जूही चावला', ‘लोहे पर पड़ गया हथौड़ा पीलो आलम दूध सोडा।’
कैसे आया 'डार्लिंग डार्लिंग' का आइडिया?
गौरव गेरा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा- लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि 'डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा' का आइडिया किसका था... यह आदित्य धर का आइडिया था... ये वो ऑप्शन थे जो धर साहब ने मुझे शूटिंग से पहले सीखने के लिए भेजे थे... लेकिन शूटिंग के दौरान हमने 'डार्लिंग डार्लिंग' को चुना... आपके हिसाब से कौन सा वाला बेस्ट है?
फिल्म में क्या था गौरव गेरा का किरदार?
बता दें कि गौरव गेरा का किरदार फिल्म के पार्ट-2 में शहीद हो जाता है। फिल्म धुरंधर में गौरव गेरा का किरदार (आलम भाई) ही पाकिस्तान के ल्यारी में रणवीर सिंह का अकेला सपोर्ट सिस्टम होता है। वह जब भी मायूस होता है या जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वह आलम की जूस की दुकान पर जाकर बैठता है। यहीं पर रणवीर सिंह का किरदार हमजा पहली बार रहमान डकैत और बाकी मुख्य किरदारों के बारे में जानता है। फिल्म का पार्ट-1 ब्लॉकबस्टर हिट था, लेकिन पार्ट-2 ने पिछले पार्ट की कमाई के भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।