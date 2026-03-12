धुरंधर में दर्शक ने पकड़ी इंट्रस्टिंग डिटेल, पहचाना गहरा हुआ गाने में दिखा मुंबई का मॉल, कराची से मलाड?
धुरंधर ओटीटी पर आने के बाद लोग एक-एक डिटेल पर ध्यान दे रहे हैं। अब एक फैन ने वो मॉल पहचान लिया है जिसमें हमजा और यालिना कराची में घूमने जाते हैं।दर्शक ने मुंबई के उस मॉल का नाम बताया है।
धुरंधर 2 रिलीज होने में कुछ ही वक्त रह गया है। लोग अभी भी पहले पार्ट के चर्चे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें एक दर्शक ने वो मॉल पहचान लिया है जिसमें यालिना जमाली हमजा के साथ घूमने जाती है। यह मॉल गहरा हुआ गाने में दिखाया जाता है। उस यूजर ने कई और फिल्मों की असली लोकेशंस भी लिखी हैं। हालांकि इस पोस्ट में कई लोग डायरेक्टर आदित्य धर को डिफेंड कर रहे हैं।
कराची से मलाड टपकाया
धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज हो रही है। अब एक धुरंधर के फैन का ट्वीट चर्चा में है। शिवम वहिया नाम के एक शख्स ने लिखा है, 'मैंने धुरंधऱ कई बार देखी है और एक चीज से मन खराब हो गया, आदित्य धर ने इसकी ठीक से डिटेलिंग क्यों नहीं की- रणवीर और सारा मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं... ये मलाड का इनऑर्बिट है ब्रो।' जब आप पूरी तरह से मूवी/सीरीज की स्टोरीलाइन में हों और शूट लोकेशन आपका लोकल एरिया निकल आए तो एकदम से मूड खराब हो जाता है। सीधा कराची से मलाड टपकाया। इसी तरह 'रेलवे मैन' योगी नगर, बोरीवली में शूट हुई थी। स्टेशन और ट्रेन ये सब पास के स्टूडियो का हिस्सा हैं। फैमिली मैन सीजन 3 में श्रीकांत जिस हॉस्पिटल में ऐडमिट था, वो भी बोरिवली का करुण हॉस्पिटल है।
लोगों ने ऐसे किया डिफेंड
इस यूजर के पोस्ट पर कई मजेदार कमेंट्स दिख रहे हैं। लोगों ने आदित्य धर को डिफेंड किया है। एक ने लिखा है, ब्रो तुम्हें ये जानकर झटका लगेगा कि जुरासिक पार्क असली डायनासोर्स के साथ शूट नहीं हुई थी। एक ने लिखा है कि तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है, ये फीलिंग तुम हैंडल करो आदित्य धर नहीं करेंगे। इंसान अपने प्रोडक्शन बजट के हिसाब से शूट करता है। सोचो कोई भुज का बोले, इयू लगान में और डिटेलिंग होनी चाहिए थी, मैं कहूं ये तो चंपानेर नहीं मेरे पास का इलाका है। एक ने लिखा है, लोग मलाड के बाहर भी रहते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक यूजर ने लिखा है, जब मैं पहली बार फिल्म देख रहा था तो मुझे पता था कि ये इनऑर्बिट मॉल है क्योंकि मैं इसी में फिल्म देख रहा था।
पाकिस्तान के मॉल में नटराज
धुरंधर फिल्म के मॉल वाले सीन पहले भी वायरल हुए थे। रेडिट यूजर ने लिखा था कि पाकिस्तान में नटराज, बुद्ध वगैरह की प्रतिमाएं कैसे रखी हैं। बता दें कि प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोरही पहले भी बता चुके हैं कि ल्यारी के लिए थाइलैंड में 6 एकड़ का सेट लगाया गया था।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
