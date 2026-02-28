'धुरंधर' फेम सौम्या टंडन ने दिया फिटनेस मंत्र, बोलीं- प्रेग्नेंसी हो या घुटने की चोट..
फिल्म धुरंधर का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने अपनी वर्कआउट की तस्वीरें साझा करते हुए फैंस को बताया कि कैसे महिलाओं को अपनी फिटनेस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
टीवी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' की 'गोरी मैम' यानी सौम्या टंडन इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस का जश्न मना रही हैं। इस सफलता के बीच सौम्या ने अपनी फिटनेस को लेकर एक बेहद इंस्पायरिंग मैसेज फैंस को दिया है। सौम्या टंडन ने बताया कि फिटनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बीच में रोक दिया जाए, बल्कि यह अपने आप से जिंदगी भर के लिए किया गया एक कमिटमेंट है। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हालात कैसे भी हों, शरीर का ख्याल रखना कभी बंद नहीं करना चाहिए।
'शरीर सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है'
सौम्या ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट की कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वे एरियल योग, प्लैंक्स, TRX वर्कआउट और पिलाटेस करती नजर आ रही हैं। अपनी फिटनेस जर्नी पर बात करते हुए सौम्या ने लिखा कि सालों से योग, पिलाटेस और वेट ट्रेनिंग उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में जोर देकर कहा, 'कभी मत रुकिए। चाहे घुटने की चोट हो, प्रेग्नेंसी हो या साइटिका, कैसी भी कंडीशन हो, बस लगे रहिए। आपका शरीर दुनिया का सबसे अच्छा निवेश है।' उन्होंने खासतौर पर महिलाओं को वेट लिफ्टिंग करने की सलाह भी दी है।
मॉडलिंग से 'गोरी मैम' बनने तक का सफर
सौम्या टंडन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और साल 2006 में 'फेमिना कवर गर्ल' की फर्स्ट रनर-अप रही थीं। उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, जिसमें 2008 का अफगान सीरियल 'खुशी' शामिल है, जहां उन्होंने एक अफगान महिला डॉक्टर का लीड रोल निभाया था। बड़े पर्दे पर उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म 'जब वी मेट' में करीना कपूर की बहन 'रूप' के किरदार के लिए पहचान मिली। साल 2015 में वह कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' से जुड़ीं, जहां उनके अनीता भाभी के किरदार को 'गोरी मैम' के रूप में घर-घर में पसंद किया गया।
'धुरंधर' ने बढ़ाई करियर की रफ्तार
आदित्य धर के निर्देशिन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में सौम्या टंडन ने रहमान डकैत की पत्नी का किरदार निभाया है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकारों ने अहम किरदार निभाए हैं। यह फिल्म असल जिंदगी की घटनाओं और भारत की खुफिया एजेंसी RAW द्वारा किए गए 'ऑपरेशन लयारी' और 2008 के मुंबई हमलों जैसे संवेदनशील मिशनों पर आधारित है। फिल्म में सौम्या के साथ मानव गोहिल, सारा अर्जुन और गौरव गेरा जैसे कलाकार भी सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए।
