Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar fame sara arjun worked with salman khan in which movie it is jai ho
सलमान खान की किस फिल्म में काम कर चुकी हैं ‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन, आपको पता है?

सलमान खान की किस फिल्म में काम कर चुकी हैं ‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन, आपको पता है?

संक्षेप:

Dhurandhar Sara Arjun: ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह के अपोजिट सारा अर्जुन को कास्ट किया गया है। सारा 20 साल की हैं, लेकिन 100 से ज्यादा एड्स और कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

Dec 17, 2025 06:20 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘धुरंधर’ से चर्चा में आईं साउथ एक्ट्रेस सारा अर्जुन 100 से ज्यादा एड्स में काम कर चुकी हैं। वह सिर्फ 20 साल की हैं और 20 से ज्यादा हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्में कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और इमरान हाशमी के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। क्या ये बात आप जानते थे? हां! तो बताइए उन्होंने सलमान के साथ किस फिल्म में काम किया है? नहीं पता न। चलिए हम बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्लिनिक प्लस की एड में आती थीं सारा

साल 2005 में जन्मी सारा ने तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था तब उन्हें पूरा वाक्य तक बोलना नहीं आता था। आपने उन्हें क्लिनिक प्लस, मैगी, मैकडॉनल्ड्स समेत कई एड्स में भी देखा होगा। उन्होंने पांच साल की उम्र तक आते-आते 100 से ज्यादा एड्स में काम कर लिया था।

सारा अर्जुन

साल 2011 में मिला बड़ा ब्रेक

साल 2011 में सारा को तमिल फिल्म ‘दैवा थिरुमगल’ मिली। फिर उन्होंने 'सैवं', 'सिल्लू करुप्पट्टी' और मणिरत्नम की 'पोन्नियिन सेल्वन I व II' में काम किया। 'पोन्नियिन सेल्वन I व II' में उन्होंने ऐश्वर्या राय के किरदार के बचपन का रोल निभाया था। वहीं हिंदी फिल्मों की बात करें तो वह इमरान हाशमी के साथ ‘एक थी डायन’ और सलमान खान के साथ ‘जय हो’ में काम कर चुकी हैं।

सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं चाइल्ड आर्टिस्ट

गुल्टे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सारा 2023 तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं चाइल्ड आर्टिस्ट थीं। बता दें सारा के पिता, राज अर्जुन भी एक एक्टर है। 'सीक्रेट सुपरस्टार' और 'थलाइवी' में उनकी भूमिकाओं के लिए खूब सराहा गया है, जबकि उसकी मां सान्या अर्जुन, सारा के करियर को मैनेज करती हैं।

सारा अर्जुन के पिता
ये भी पढ़ें:धुरंधर के 'कसाब' ने बताया कैसे मिला फिल्म में काम, बोले- मैं हैरान था…
ये भी पढ़ें:धुरंधर के छुपे रुस्तम धीरे-धीरे हो रहे वायरल, पहचानिए इन्हें मूवी में किस रोल मे
ये भी पढ़ें:धुरंधर ने 12 दिनों में तोड़े ये कमाई के 12 महा रिकॉर्ड्स; बाहुबली 2 भी पीछे
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।