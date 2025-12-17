सलमान खान की किस फिल्म में काम कर चुकी हैं ‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन, आपको पता है?

संक्षेप: Dhurandhar Sara Arjun: ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह के अपोजिट सारा अर्जुन को कास्ट किया गया है। सारा 20 साल की हैं, लेकिन 100 से ज्यादा एड्स और कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

‘धुरंधर’ से चर्चा में आईं साउथ एक्ट्रेस सारा अर्जुन 100 से ज्यादा एड्स में काम कर चुकी हैं। वह सिर्फ 20 साल की हैं और 20 से ज्यादा हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्में कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और इमरान हाशमी के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। क्या ये बात आप जानते थे? हां! तो बताइए उन्होंने सलमान के साथ किस फिल्म में काम किया है? नहीं पता न। चलिए हम बताते हैं।

क्लिनिक प्लस की एड में आती थीं सारा साल 2005 में जन्मी सारा ने तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था तब उन्हें पूरा वाक्य तक बोलना नहीं आता था। आपने उन्हें क्लिनिक प्लस, मैगी, मैकडॉनल्ड्स समेत कई एड्स में भी देखा होगा। उन्होंने पांच साल की उम्र तक आते-आते 100 से ज्यादा एड्स में काम कर लिया था।

साल 2011 में मिला बड़ा ब्रेक साल 2011 में सारा को तमिल फिल्म ‘दैवा थिरुमगल’ मिली। फिर उन्होंने 'सैवं', 'सिल्लू करुप्पट्टी' और मणिरत्नम की 'पोन्नियिन सेल्वन I व II' में काम किया। 'पोन्नियिन सेल्वन I व II' में उन्होंने ऐश्वर्या राय के किरदार के बचपन का रोल निभाया था। वहीं हिंदी फिल्मों की बात करें तो वह इमरान हाशमी के साथ ‘एक थी डायन’ और सलमान खान के साथ ‘जय हो’ में काम कर चुकी हैं।