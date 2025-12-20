'मैंने उनकी मां बनने की कोशिश नहीं की क्योंकि...' अक्षय खन्ना संग रिश्ते पर बोलीं सौतेली मां कविता
दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार रहे हैं। पर्दे पर तो उन्होंने खुद को साबित किया ही है, उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। विनोद खन्ना की मैरिड लाइफ की बात करें तो उन्होंने दो शादियां की थीं। उनकी पहली शादी साल 1971 में गीतांजलि खन्ना से हुई थी, और इस कपल के दो बेटे राहुल और अक्षय खन्ना हुए, जो दोनों बॉलीवुड एक्टर बने।
हालांकि, वे 1985 में अलग हो गए, क्योंकि एक्टर ओशो नाम के आध्यात्मिक गुरु से बहुत ज्यादा जुड़ गए थे। विनोद ने बाद में 1990 में कविता खन्ना से शादी की, और इस कपल को साक्षी और श्रद्धा खन्ना हुए। हाल ही में एक इंटरव्यू में, एक्टर की दूसरी पत्नी कविता ने विनोद की पहली शादी से हुए बेटों के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की, और बताया कि उन्होंने कभी भी उनकी मां बनने की कोशिश नहीं की।
सौतेले बेटों संग रिश्ते पर बोलीं विनोद की दूसरी पत्नी
लवीना टंडन के साथ बातचीत के दौरान, कविता ने राहुल और अक्षय के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। कविता ने कहा, ‘राहुल और अक्षय मेरे थे क्योंकि वो दोनों विनोद के बच्चे थे। उन दोनों को मेरा होना ही था, लेकिन वे मेरे नहीं थे। मैंने कभी उनकी मां बनने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनके पास पहले से ही सबसे अच्छी मां थी।’
विनोद की पहली पत्नी को लेकर बोलीं कविता
इसी इंटरव्यू में जब कविता से विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि खन्ना के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो इस पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'हम बहुत अच्छे दोस्त थे। कोई मनमुटाव नहीं था। बहुत सम्मान था और कुछ सीमाएं थीं। हमें किसी की भी बातों का फर्क नहीं पड़ता था। ये सिर्फ परियों की कहानियां जैसा हैं। जीवन में, जब आप एक समझदार वयस्क होते हैं, तो आप समझदारी से व्यवहार करते हैं। हम जो चुनाव करते हैं, हम उन पर टिके रहते हैं और जीवन आगे बढ़ता है।'
