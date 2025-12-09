Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Failed to break Salman Khan record Ranveer Singh could not even touch Tiger
धुरंधर नहीं तोड़ पाई सलमान खान का यह रिकॉर्ड, इस मामले में टाइगर को छू भी नहीं पाए रणवीर सिंह

धुरंधर नहीं तोड़ पाई सलमान खान का यह रिकॉर्ड, इस मामले में टाइगर को छू भी नहीं पाए रणवीर सिंह

संक्षेप:

Dhurandhar: धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है और आए दिन रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, लेकिन रणवीर सिंह की धुरंधर नहीं तोड़ पाई सलमान खान की फिल्म टाइगर-3 का यह रिकॉर्ड।

Dec 09, 2025 11:51 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लंबे-लंबे कदम बढ़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। फिल्म की पहले दिन की कमाई 29 करोड़ रुपये रही थी और रविवार को इसने तकरीबन 45 करोड़ रुपये सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाए। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म आए दिन नए रिकॉर्ड बनाती चली जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का बनाया एक रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे धुरंधर अभी तक नहीं तोड़ पाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नहीं तोड़ पाई सलमान का रिकॉर्ड

बल्कि धुरंधर तो क्या, और भी कोई फिल्म अभी तक सलमान खान की इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी है। हम बात कर रहे हैं साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'टाइगर-3' के बारे में। फिल्म में इमरान हाशमी विलेन थे और कटरीना कैफ इसमें फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आई थीं। इस फिल्म का सोमवार का कलेक्शन इतना दमदार रहा था, कि इसे आज तक कोई फिल्म नहीं तोड़ सकी है। टाइगर-3 की सोमवार की कमाई तकरीबन 60 करोड़ रुपये रही थी। रणवीर सिंह की धुरंधर उसके आसपास भी नहीं है।

कितनी हुई सोमवार को कुल कमाई

सिर्फ टाइगर-3 ही नहीं, सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में भी रणवीर सिंह की धुरंधर अभी शामिल नहीं हो सकी है। बता दें कि फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सोमवार को महज 23 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 170 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन्हें धुरंधर अभी छू भी नहीं पाई है। कहना होगा कि कुछ मामलों में किंग आखिर किंग ही होता है।

read moreये भी पढ़ें:
धुरंधर की कमाई में आई 46% की गिरावट, वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹170 करोड़ के पार
इन 7 धांसू एक्शन फिल्मों का है इंतजार, लिस्ट में 2 हॉलीवुड फिल्मों के भी नाम
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।