मुश्किल से शूट हुआ है धुरंधर का Fa9la सॉन्ग, हर शॉट के बाद अक्षय खन्ना हो पहना पड़ता था ऑक्सीजन मास्क

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म में दिखाया गया अक्षय खन्ना का एंट्री सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सीन कहां और किन परिस्थितियों में शूट हुआ है? आइए हम बताते हैं-

Dec 14, 2025 01:53 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
हाल में रिलीज हुई रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म ने अब तक करीब 250 करोड़ की कमाई कर ली है। एक्टर की परफॉरमेंस, कहानी और आदित्य धर के डायरेक्शन की तारीफ हो रही है। लेकिन इन सबसे ऊपर अक्षय खन्ना अपनी जानदार परफॉरमेंस के लिए छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म से उनका एंट्री सॉन्ग वायरल हो रहा है। एक्टर पर फिल्माया अरबी गाना अब लगभग हर सोशल मीडिया वीडियो और रील में सुनाई दे रहा है। लेकिन क्या आप एंट्री सॉन्ग के शूट होने के पीछे की कहानी जानते हैं? चलिए हम बताते हैं कि कैसे और कहां शूट हुआ साल 2025 का सबसे वायरल गाना।

लद्दाख में शूट हुआ गाना

फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की एंट्री का एक सीन है। उन्हें काले रंग के कुर्ते, पायजामे में, चश्मे के साथ स्वैग में एंट्री लेते हुए देखा जाता है। ये सीन सोचिया ,मीडिया पर भी खूब वायरल है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये गाना लद्दाख के उंचे पर्वतीय क्षेत्र में शूट हुआ है। यहां एक्टर्स और क्रू को मुशिकों हब भरे हालात में सीन पूरा करना पड़ा। श्होतिंग लोकेशन पर ऑक्सीजन का लेवल इतना कम था कि अक्षय खन्ना को अपने साथ हमेशा एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ा था। शॉट होते ही एक्टर ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पर लगा लेते थे।

सिर्फ 2 दिन में शूट हुआ एंट्री सीन

बता दे, शूटिंग लोकेशन पर आ रही दिक्कतों की वजह से इस गाने को सिर्फ दो दिन में ही खत्म कर दिया गया था। पूरा एंट्री सीन लद्दाख में सिर्फ दो दिनों में शूट कर दिया गया। अब ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अक्षय खन्ना का वायरल डांस स्टेप ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। साथ ही अरबी गाने के लिरिक्स बोलने मुश्किल हैं लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस को ये गाना पसंद आ रहा है।

