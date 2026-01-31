धुरंधर Fa9laस सॉन्ग का दुनियाभर में कमाल, गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में शामिल हुआ सिंगर फ्लिपराची का नाम

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का अरबी गाना Fa9la के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। ये गाना अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। फिल्म में अक्षय खन्ना पर फिल्माए इस गाने को दुनियाभर में पॉपुलैरिटी मिली।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना पर फिल्माया Fa9la सॉन्ग को जबरदस्त रिएक्शन मिला था। ये एक अरबी गाना था जिसे बहरीन के रैपर फ्लिपराची ने गाया था। अब ये गाना गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में शामिल हो गया है। अरबिया चार्ट्स पर सबसे ज्यादा बिलबोर्ड्स के साथ ये गाना टॉप पर पहुंचने की वजह से इस शानदार रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। फ्लिपराची ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। फिल्म धुरंधर का ये गाना भारत में बहुत वायरल हुआ है।

गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में शामिल हुआ धुरंधर का गाना इस बड़ी उपलब्धि के बाद फ्लिपराची ने खुशी जताते हुए कहा, ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हबीबी। मुझे अच्छा लग रहा है। ये गाना एक ऐसी भाषा (हिंदी) में पॉपुलर हो गया, जिसमें इसे गाया भी नहीं गया था। यह दूसरी भाषा में कमाल कर गया। यह एकदम से फट पड़ा और मैं बेहद खुश हूं कि एक ही गाने से एक साथ चार चार्ट्स टॉप किए’।

फ्लिपराची 10 सालों से भी अधिक समय से म्यूजिक बना रहे हैं। उनका असली नाम हुस्साम असीम हैं। लेकिन अब वो फ्लिप के नाम से दुनियाभर में मशहूर हैं। उन्होंने अरबी हिप-हॉप म्यूजिक को दुनिया के अलग कोनों में मशहूर करवाया है। धुरंधर के Fa9la गाने से पहले भी फ्लिप के नाम कई मशहूर गाने थे। लेकिन Fa9la ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। इस गाने के बाद अब फ्लिपराची भारत में आने वाले हैं। भारत में उनका कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें लोगों को ये गाना लाइव सुनने के लिए मिलने वाला है।

