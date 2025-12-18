Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar fa9la rehman dakait entry song Rapper Flipperachi says people of india don't know what they are singing
लोगों को पता भी नहीं कि मैं क्या गा रहा हूं… धुरंधर का Fa9la वायरल होने के बाद क्या बोले रैपर फ्लिपेराची?

लोगों को पता भी नहीं कि मैं क्या गा रहा हूं… धुरंधर का Fa9la वायरल होने के बाद क्या बोले रैपर फ्लिपेराची?

संक्षेप:

रहमान डकैत की एंट्री वाले फस्ला गाने के रैपर फ्लिपेराची खुशी से फूले नहीं समा रहे। गाना बंपर चल रहा है, हर रील पर याखी दूस-दूस चल रहा है। मिडिल ईस्ट में फिल्म बैन है और रैपर को धुरंधर देखने का मन है। देखे अक्षय खन्ना की तारीफ में वह क्या बोले।

Dec 18, 2025 11:08 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर में रहमान डकैत की एंट्री वाला गाना भारत में इतना वायरल हो जाएगा, यह बात रैपर फ्लिपेराची ने सपने में भी नहीं सोची थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने धुरंधर के गाने के टॉप चार्ट्स में होने पर अपनी खुशी जताई। फ्लिपेराची ने कहा कि भारत में लोगों को पता भी नहीं कि वे क्या गा रहे हैं। फ्लिपेराची बहरीनी रैपर हैं। उनका असली ना हुस्साम असीम है। उन्होंने बताया कि क्या वजह है जो लोगों को यह गाना इतना पसंद आ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस वजह से लोगों को पसंद आया गाना

फ्लिपेराची ने गाना हिट होने पर एनडीटीवी से बात की। वह बोले, 'फिल्म आई, ये पिक हुआ इसके बाद तो सब हिस्ट्री है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से धमाल मचाएगा। वाकई में लोगों को पता तक नहीं है कि मैं लिरिक्स में क्या गा रहा हूं लेकिन बीट बहुत पावरफुल है। इसने ही लोगों को कनेक्ट कर लिया। यह उन्हें खूब पसंद आई।'

फस्ला में है इंडियन फ्लेवर

फ्लिपेराची ने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि भारत के लोगों को ये गाना इतना भा जाएगा। बोले, 'जिस तरह का इम्पैक्ट है, मैंने हजारों सालों में भी नहीं सोचा होगा कि इंडिया को इतना पसंद किया जाएगा। हां इसमें इंडियन फ्लेवर है लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस लेवल तक उठ जाएगा।'

धुरंधर की तारीफ में बोले फ्लिपेराची

फ्लिपेराची बोले, फिल्म भारत ही नहीं ग्लोबली काफी अच्छी चली है। यह हिंदी भाषा की फिल्म है लेकिन पूरी दुनिया के लोग इसे देख रहे हैं। यह चार्ट्स में भी टॉप पर है। फस्ला रैपर ने बताया कि उन्हें हर जगह रील्स और मीम्स दिख रही हैं। वह जितनी कर पा रहे हैं रीपोस्ट कर रहे हैं लेकिन मेरा डीएम भरा हुआ है।

धुरंधर देखना चाहते हैं फ्लिपेराची

धुरंधर गल्फ कंट्रीज में बैन है। फ्लिपेराची से पूछा गया कि क्या वह फिल्म देखना चाहेंगे। मैं फिल्म देखना चाहूंगा। यह इंट्रेस्टिंग मूवी है और मैं इसे देखना चाहता हूं क्योंकि अक्षय खन्ना का बड़ा फैन हूं। वह बढ़िया एक्टर हैं, पहले मैं उनकी बहुत सी फिल्में देखता था।

ये भी पढ़ें:Dhurandhar Fa9la: यहां है रहमान डकैत वाले गाने के हिंदी लिरिक्स, अब गाइए
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।