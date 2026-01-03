फिल्मों पर दिखेगा धुरंधर का असर, शाहरुख की ‘किंग’ और रणबीर की ‘लव एंड वॉर’ होगी 2 भागों में रिलीज?
धुरंधर के बाद अब शाहरुख खान की किंग और रणबीर कपूर-विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर दो भागों में रिलीज हो सकती हैं। धुरंधर की तरह मेकर्स अपनी फिल्मों को दो भागों में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। इसके साथ ही फैंस मार्च में आने वाले दूसरे भाग का भी इंतजार कर रहे हैं। अब इस बीच ताजा खबर आ रही है कि रणबीर कपूर-विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर और शाहरुख खान स्टारर किंग को भी दो भागों रिलीज किया जा सकता है। धुरंधर एक बड़े बजट की फिल्म थी ऐसे में मेकर्स ने अपना बजट और प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरा भाग धुरंधर के रिलीज के करीब चार महीने बाद लाने का फैसला किया था। अब दूसरे मेकर्स भी इसी रास्ते पर चलने का विचार कर रहे हैं।
किंग और लव एंड वॉर दो भागों में होगी रिलीज?
बॉलीवुड हंगामा ने अपने विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी दी है कि शाहरुख खान की किंग और रणबीर-विकी की लव एंड वॉर को दो भागों में रिलीज करने पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किंग और लव एंड वॉर दोनों ही बड़े बजट की फिल्में हैं। मेकर्स ने पेपर पर जितना खर्चा लिखा शूटिंग के दौरान उससे ज्यादा खर्च हो चुका है। ऐसे में शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों को 6 महीने के अंतराल में रिलीज करने का विचार का रहे हैं।
रिलीज की प्लानिंग
रिपोर्ट में बताया गया है कि लव एंड वॉर के पहले भाग को अगस्त 2026 और दूसरे भाग को जनवरी 2027 में रिलीज करने पर विचार किया गया है। वहीं शाहरुख खान की किंग का पहला भाग सितंबर 2026 और दूसरा भाग मार्च 2027 में थिएटर में रिलीज हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म को दो भागों में बांटने के लिए मेकर्स के पर उतना फुटेज होना चाहिए। मेकर्स फिलहाल इस पर विचार कर रहे हैं।
कई फिल्में दो भागों में हो सकती हैं रिलीज
धुरंधर की वजह से कई मेकर्स अपनी लंबी कहानी को दो भागों में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। इस्ससे सिर्फ सैटेलाइट और डिजिटल कमाई में फायदे के साथ मेकर्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का अधिक समय मिलेगा। फिलहाल किंग और लव एंड वॉर को आधिकारिक रिलीज डेट का इंतजार हो रहा है।
