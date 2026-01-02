धुरंधर: हमजा की शादी में आलम ने दिया था क्या गिफ्ट, क्या आपसे भी मिस हुईं मूवी की ये इंट्रेस्टिंग डिटेल्स?
Did You Notice: धुरंधर फिल्म लोग जितने बार देखने जा रहे हैं उन्हें कुछ अलग पता चल रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जिनमें ऐसी कई छोटी डिटेल्स हैं जो पहली बार में ज्यादातर लोगों ने मिस कर दीं।
धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर यूं ही गदर नहीं काट रही। इसे पसंद करने वाले लोग एक नहीं बल्कि तीन-तीन बार सिनेमाहॉल जा जा रहे हैं। सोशल मीडिया (Reddit, X, Youtube) पर ऐसे कई थ्रेड्स हैं जिनमें दर्शक छोटी-छोटी डिटेल्स लिख रहे हैं। ये उन्होंने दोबारा या तिबारा फिल्म देखने के बाद नोटिस की हैं। एक दर्शक ने तीसरी बार धुरंधर देखने पर एक मजेदार चीज हाइलाइट की और इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। रणवीर सिंह स्टारर इस मूवी के फैन ने बताया है हमजा की शादी में आलम ने उनको क्या गिफ्ट दिया था।
आलम ने हमजा कि दिया क्या गिफ्ट?
X ट्विटर पर @sujithkrishna68 नाम के एक फैन ने पोस्ट किया है, 'तीसरी बार धुरंधर देखने पर एक छोटी लेकिन प्यारी डिटेल नोटिस की। हमजा की शादी में शरारत गाने के दौरान आलम भाई स्टेज पर जाते हैं और उन दोनों को जूसर देते हैं। यह स्वीट डिटेल थी क्योंकि शुरुआत में हमजा आलम भाई के जूस सेंटर पर काम करता है। इससे आलम और हमजा का रिश्ता सिर्फ साथ काम करने वाले ही नहीं बल्कि दोस्त के रूप में भी दिखाई देता है। बहुत क्रेजी है कि आदित्यधर फिल्म्स ऐंड टीम ने कैरेक्टर्स पर कितनी मेहनत की है। बहुत रिस्पेक्ट है इसके लिए। फिल्म में ऐसी कई छोटी डिटेल्स हैं।'
पोस्ट क्रेडिट में दाऊद का नाम
मजेदार बात ये है कि कई लोगों ने जब पहली बार फिल्म देखी तो उनसे पोस्ट क्रेडिट सीन छूट गया। लोग मूवी खत्म समझकर बाहर निकल गए। हालांकि इसमें पार्ट 2 से जुड़ी कई हिंट्स छिपी थीं। कुछ लोग दोबारा देखने गए तो उन्होंने दाऊद इब्राहिम के रोल में दानिश इकबाल का नाम देखा।
धुरंधर 2 में पहले मेजर इकबाल का सफाया
ट्रेलर और पोस्ट क्रेडिट देखकर लोग यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि रणवीर सिंह का अगला निशाना मेजर इकबाल होगा। वह उसे बुरी तरह जंजीरों से मारेगा। तीसरी बार फिल्म देखने वाले एक दर्शक ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि रणवीर सिंह के शरीर पर जख्मों के निशान वक्त के साथ हल्के होते जाते हैं। इस पर फिल्म की मेकअप टीम की भी काफी तारीफ की गई है।
चर्चा में हैं ये डिटेल्स
एक सीन में हमजा जमील जमाली को कॉल करता है। उनके फोन पर जो नंबर डिस्प्ले होता है वो +92 से शुरू होता है। यह पाकिस्तान का कंट्री कोड है। लोग तारीफ कर रहे हैं कि इस बात का भी ध्यान रखा गया है। लुल्ली डकैत हर सीन में सेब खाता दिखता है। जब हमजा उसे मारता है तो उसके मुंह में सेब घुसा देता है। माना जा रहा है कि हमजा ने आखिरी वक्त उसकी फेवरिट चीज खाने को दी थी। छोटे से कैरेक्टर की ये डिटेलिंग भी लोगों को इंट्रेस्टिंग लगी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
