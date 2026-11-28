मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरत....धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर ने पत्नी यामी की तारीफ में कही ये बात
धुरंधर जैस कल्ट फिल्म बनाने वाले आदित्य धर असल में एक रोमांटिक पति हैं। उन्होंने पत्नी यामी के जन्मदिन पर एक खास पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने एक्ट्रेस को अपने जीवन की सबसे खूबसूरत औरत बताया है।
धुरंधर जैसी धांसू फिल्म बनाने वाले आदित्य धर अब ब्रेक पर हैं और पत्नी यामी गौतम बेटे के साथ समय बिता रहे हैं। आदित्य ने पत्नी यामी के जन्मदिन पर कुछ खास तस्वीरों के साथ पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने यामी को सबसे खूबसूरत इंसान और अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया है। इन तस्वीरों में कपल को रोमांटिक होते हुए देखा जा सकता है। कुछेक तस्वीरों में बेटा भी साथ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखने के बाद लग रहा है कि आदित्य फिल्म की सफलता के बाद परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकले हुए हैं।
आदित्य धर ने पत्नी यामी गौतम को बताया सबसे खूबसूरत औरत
आदित्य धर ने पत्नी यामी के जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हैपी बर्थडे यामी, मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत औरत। तुम्हारी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो न सिर्फ एक कमरे को बल्कि पूरी दुनिया को रौशनी से भर देती है। तुम ही मेरा घर, मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी सबसे बड़ी समर्थक हो। और तुम वही हो इसने मुझे ऐसा इंसान बनाया। तुम जिस तरह से हमारे परिवार पर इतना प्यार लुटाती हो और जो भी काम करती हो उसमें अपना सब कुछ लगा देती हो। मैं तुम्हें ऐसे देखकर हर दिन हैरान हो जाता हूं।'
लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करते हैं आदित्य धर और यामी गौतम
आगे आदित्य ने लिखा कि मुझे नहीं पता तुम ये सब कैसे कर लेती हो, मुझे झेल लेती हो। तुम हमारी दुनिया में इतना प्यार और खुशिया लेकर आई हो। भगवान तुम्हें उसका हजार गुना वापस करे। सपने देखना कभी मत छोड़ना। हमेशा चमकती रहना। मैं जिंदगीभर तुमहरा हाथ थामे रखने, तुम्हारा हौसला बढ़ाने और बार-बार तुम्हें प्यार करते रहने का वादा करता हूं।' यामी गौतम और आदित्य धर इंडस्ट्री की एक ऐसी जोड़ी है जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। हाल में एक इवेंट में आदित्य ने बताया था कि उनकी फिल्म धुरंधर से उनका जो सबसे फेवेरेट किरदार वो नर्स थी जो दूसरे पार्ट में नजर आई थी। ये सुनने के बाद यामी शर्म से लाल हो गई थीं। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।
आदित्य धर और यामी गौतम की लव स्टोरी
यामी और आदित्य की लव स्टोरी की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2019 में आई फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक से हुई थी। यामी ने फिल्म में एक अहम किरदार निभाया था। फिर अचानक साल 2021 में इनकी शादी की तस्वीरों ने सभी को हैरान कर दिया। दोनों के सीक्रेट अफेयर के बारे में यामी ने एक बार बताया था कि फिल्म उरी की शूटिंग के दौरान उनके बीच कुछ नहीं था। लेकिन जब प्रमोशन के दौरान दोनों साथ आए तो रिश्ता दोस्ती में बदला और फिर प्यार में।
आदित्य धर और यामी गौतम की फिल्में
करीब दो सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद यामी और आदित्य ने हिमाचल में साधारण तरीके से शादी की और तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। साल 2024 में एक्ट्रेस ने बेटे वेदविद को जन्म दिया। अब यामी घर और मां की जिम्मेदारी के साथ फिल्मों में भी काम कर रही हैं। उनकी फिल्म आर्टिकल 370 के लिए उन्होंने नेशनल अवॉर्ड जीता था। फिल्म हक में उनके काम को पसंद किया गया। हाल में रिलीज हुई नई नवेली से वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं आदित्य फिलहाल ब्रेक पर हैं। जल्दी अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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