धुरंधर में हमजा और उजैर बलोच ने क्यों पकड़ी अलग तरह से गन? आदित्य धर ने बताई इंट्रेस्टिंग वजह

संक्षेप:

धुरंधर के एक सीन की तस्वीर वायरल है। इसमें रणवीर ने गन के ट्रिगर पर उंगली नहीं रखी है और दानिश उंगली रखे हुए हैं। अब आदित्य धर ने बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और रोचक जानकारी दी।

Feb 02, 2026 10:38 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर थिएटर्स पर बंपर कमाई करने के बाद अब नेटफ्लिक्स पर भी जलवा दिखा रही है। ओटीटी पर देख रहे दर्शक अब फिल्म की बारीकियां पकड़कर कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। डायरेक्टर आदित्य धर के पास भी कई सवाल पहुंच रहे हैं। अब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लोगों की एक क्यूरिऑसिटी का जवाब दिया है। एक सीन में रणवीर सिंह और दानिश पंडोर के हाथ में गन है और दोनों ने अलग तरीके से बंदूक पकड़ी है। आदित्य धर ने बताया है कि इसकी वजह क्या है।

ट्रेन्ड इंसान कैसे पकड़ता है गन

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर नेटफ्लिक्स पर भी धड़ाधड़ देखी जा रही है। एक सीन में हमजा और उजैर बलोच हाथों में पिस्टल लिए हैं। हमजा की उंगली ट्रिगर पर नहीं है जबकि उजैर बलोच की उंगली ट्रिगर पर है। आदित्य धर ने इसका फर्क समझाया है। उन्होंने रणवीर के लिए लिखा है, एक ट्रेंड आदमी जब तक जरूरी ना हो, किसी उद्देश्य के साथ शूट ना करना हो, ट्रिगर से उंगली दूर रखता है।

अनट्रेन्ड के गन पकड़ने का तरीका

दूसरी ओर एक अनट्रेन्ड व्यक्ति ट्रिगर पर उंगली रखता है, इससे दुर्घटनावश फायर का खतरा रहता है, या गुस्से में होता है जो कि मासूमों या आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है।

आदित्य धर स्टोरी

हमजा है इंडिया का एजेंट

बता दें कि मूवी में उजैर बलोच एक गैंगस्टर है। हमजा यानी रणवीर सिंह उस गैंग में हैं लेकिन वह भारत के ट्रेन्ड एजेंट हैं। रणवीर सिंह ने इतनी छोटी बारीकी का भी ध्यान रखा जिसकी तारीफ हो रही है।

बाराकियों का रखा ध्यान

थिएटर रिलीज के बाद भी लोगों ने कई चीजें नोटिस की थीं जैसे हमजा जमील-जमाली को एक सीन में फोन करता है तो कंट्री कोड +92 दिखता है। भारत का कोड +91 और +92 पाकिस्तान का कोड है। लोग तारीफ कर रहे थे कि आदित्य धर ने यह बात भी ध्यान रखी।

नेटफ्लिक्स का ड्यूरेशन कम

धुरंधर के नेटफ्लिक्स वर्जन का ड्यूरेशन कुछ कम है। इस बात के भी चर्चे हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि थिएटर और नेटफ्लिक्स की प्लेबैक स्पीड में फर्क है। इस वजह से 10 मिनट का अंतर दिख रहा है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
