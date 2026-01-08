Hindustan Hindi News
कटरीना कैफ और विकी कौशल के बेटे का आदित्य धर ने निकाला उरी कनेक्शन, लिखा- मेरे विक्कू…

संक्षेप:

विकी कौशल और कटरीना कैफ के बेटे का नाम रिवील होने के बाद इंडस्ट्री के लोग बधाइयां दे रहे हैं। इस बीच आदित्यधर ने जो लिखा वो सबका ध्यान खींच रहा है। उनका फिल्म उरी से कनेक्शन भी निकाला है।

Jan 08, 2026 09:26 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
विकी कौशल और कटरीना कैफ की दुनिया बदल चुकी है। उन्होंने अपने बच्चे की झलक दिखाई और नाम बताया। फिल्म इंडस्ट्री के लोग और कई सारे फैन्स ने उन्हें बधाइयां दीं। इस बीच धुरंधर के डायरेक्टर आदित्यधर का कमेंट सबका ध्यान खींच रहा है। उन्होंने विकी की फिल्म उरी से उनके बेटे का बड़ा प्यारा कनेक्शन जोड़ा है। उनके अलावा कई फैन्स को भी विकी का उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वाला कैरेक्टर ध्यान आ गया है।

आदित्य ने लिखा प्यारा मैसेज

विकी और कटरीना ने बच्चे के नाम का जो पोस्ट किया है उसे 16 घंटे में 2.6 मिलियन लोग लाइक कर चुके हैं। सिलेब्स बच्चे पर प्यार लुटा रहे हैं। इन सबके बीच आदित्यधर ने लिखा है, विकी, कटरीना बहुत सी बधाई। मेरे विक्कू, विहान शेरगिल को पर्दे पर जीवंत करने से छोटे विहान को अपनी बाहों में लेने तक जिंदगी बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। मेरा सारा प्यार और आशीर्वाद आप तीनों के लिए है। आप दोनों बहुत असाधारण पेरेंट्स बनेंगे। कई लोगों ने भी लिखा है कि विकी कौशल को जो बड़ा ब्रेक मिला था उसमें लीड एक्टर का नाम विहान था। बता दें कि उरी फिल्म 11 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी।

आदित्य धर का कमेंट

विकी के पिता ने दिया आशीर्वाद

विकी कौशल के पिता शाम कौशल ने भी अपने बेटे-बहू के पोस्ट पर कमेंट किया है। इसको एक हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। शाम ने लिखा है, मेरा पोता, भगवान का जितना भी शुक्र करूं कम है। मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद...

सिलेब्स ने विहान को दिया प्यार

रितेश देशमुख, रितिक रोशन, आलिया भट्ट, ओरी, सोनम कपूर, राजकुमार राव सहित कई सिलेब्स ने हार्ट और इविल आई प्रोटेक्शन इमोजी बनाकर विहान के लिए प्यार लुटाया है।

2021 में हुई थी दोनों की शादी

विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी। दोनों ने पूरी कोशिश की थी कि उनकी डेटिंग की भनक किसी को ना लगे। विकी और कटरीना 7 नवंबर 2025 को पेरेंट्स बने थे।

