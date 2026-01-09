Hindustan Hindi News
नेटवर्थ के मामले में धुरंधर हैं आदित्य धर, जानें पत्नी यामी के साथ कितने करोड़ के हैं मालिक

संक्षेप:

आदित्य धर पॉपुलर फिल्ममेकर हैं। उन्होंने अब तक 2 फिल्में डायरेक्ट की हैं। पहली फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थी और अब हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर।

Jan 09, 2026 04:08 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर और यामी गौतम बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से एक हैं। दोनों ने साल 2021 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। उससे पहले काफी समय तक एक-दूसरे को डेट भी किया। दोनों न सिर्फ एक परफेक्ट कपल हैं, बल्कि अपनी-अपनी फिल्ड के स्टार हैं। यामी जहां टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, वहीं आदित्य जबरदस्त डायरेक्टर।

दोनों ने साथ में की फिल्म

यामी और आदित्य ने कई साल पहले आई उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में साथ में काम किया था। यह मूवी करने के दौरान, दोनों को प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी की। यामी जहां उस फिल्म में एक्टिंग की थी, तो आदित्य ने वह फिल्म डायरेक्ट की थी।

आदित्य टैलेंटेड डायरेक्टर

आदित्य धर की गिनती एक बड़े फिल्म डायरेक्टर के तौर पर होती है। पिछले साल के आखिरी में उनकी धुरंधर फिल्म रिलीज हुई, जिसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने अब तक 780 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर ली। इसमें आदित्य के फिल्म डायरेक्शन की भी काफी तारीफ हो रही है।

यामी का करियर

वहीं, यामी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर टीवी एक्ट्रेस के तौर पर की थी। सबसे पहले उन्होंने चांद के पार चलो नाम के टीवी सीरियल में काम किया। इसके बाद वह प्यार न होगा कम सीरियल से चर्चाओं में आईं। टीवी के बाद उन्होंने बड़े पर्दे का रुख किया और आयुष्मान खुर्राना के साथ विकी डोनर फिल्म से डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने आर्टिकल-370, हक जैसी फिल्में भी की हैं।

दोनों की नेटवर्थ

यामी की नेट वर्थ की बात की जाए तो यह 70 करोड़ से अधिक की है, जबकि आदित्य के साथ मिलकर दोनों की नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा की हो जाती है।

