धुरंधर के छुपे रुस्तम धीरे-धीरे हो रहे वायरल, पहचानिए इन्हें मूवी में किस रोल में देखा?

संक्षेप: ‘धुरंधर’ में आपने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सौम्या टंडन को तो पहचान लिया था, लेकिन क्या आप गौरव गेरा को पहचान पाए? आइए आपको दिखाते हैं कि फिल्म में वो कहां थे।

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ चारों तरफ छा गई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म के सीन्स वायरल हो रहे हैं। वहीं सेलेब्स फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने फिल्म सच में ध्यान से देखी है? अभी पता चल जाएगा। ऊपर दी गई फोटो को ध्यान से देखिए। इनका नाम गौरव गेरा है और इन्होंने फिल्म में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई थी। क्या आपने इन्हें फिल्म में देखा था? नहीं। आइए आपको बताते हैं कि इन्होंने फिल्म में किसका रोल प्ले किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौरव ने किस जासूस का रोल प्ले किया है? गौरव गेरा टीवी के जाने-पहचाने चेहरे हैं। इन्होंने ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ में नंदू का किरदार निभाया था। वहीं ‘धुरंधर’ में अंडरकवर जासूस मोहम्मद आलम का रोल प्ले किया है। वही जासूस जो शुरुआत में जूस बेचता नजर है, रणवीर सिंह को अपने यहां काम पर रखता है और उसे ट्रेन करता है। नहीं पहचाना था न?