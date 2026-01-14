Hindustan Hindi News
धुरंधर की 41वें दिन की कमाई में उछाल, रणवीर की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

संक्षेप:

Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की धुरंधर 40 दिनों के बाद भी करोड़ों में कमाई कर रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाल किया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। रणवीर की फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 800 करोड़ से पार हो गया है। 

Jan 14, 2026 10:45 pm IST
रणवीर सिंह की धुरंधर के पार्ट 2 की तारीख नजदीक आ रही है। इस बीच पार्ट 1 अब भी करोड़ों में कमाई कर रही है। धुरंधर को रिलीज हुए 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा अब भी कायम है। रणवीर सिंह की फिल्म का भारत में टोटल नेट कलेक्शन 800 करोड़ के पार हो गया है। छठा हफ्ता भी रणवीर की फिल्म के लिए शानदार रहा है।

41वें दिन धुरंधर की कितनी कमाई?

रणवीर सिंह की फिल्म ने 41वें दिन यानी बुधवार को कमाई में उछाल देखा है। रणवीर सिंह की फिल्म ने मंगलवार को 2.6 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, आज यानी बुधवार को फिल्म ने 3 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है।

धुरंधर छठा हफ्ताकमाई
छठे हफ्ते का पहला दिन3.5 करोड़
छठे हफ्ता का दूसरा दिन5.75 करोड़
छठे हफ्ते का तीसरा दिन6.15 करोड़
छठे हफ्ते का चौथा दिन2.35 करोड़
छठे हफ्ते का 5वां दिन2.6 करोड़
छठे हफ्ते का छठा दिन3 करोड़

धुरंधर ने भारत में अबतक कमाए कितने करोड़?

sacnilk.com की रात सवा 10 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का टोटल नेट कलेक्शन 813.60 करोड़ हो गया है। धुरंधर के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 40वें दिन तक फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1265.50 करोड़ था। 41वें दिन का कलेक्शन अभी sacnilk.com ने जारी नहीं किया है।

धुरंधर के 41वें दिन के शोज की ऑक्यूपेंसी

धुरंधर शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 7.63 पर्सेंट रही, दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 17.81 पर्सेंट रही, शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 18.45 पर्सेंट रही।

क्या पार्ट 2 में होंगे अक्षय खन्ना?

रणवीर सिंह की धुरंधर का पार्ट 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के पार्ट में अक्षय खन्ना भी नजर आएंगे। पहले पार्ट में भले ही अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की मौत हो गई है, लेकिन फिल्म के पार्ट 2 में रहमान डकैत की बैकस्टोरी देखने को मिली। इस वजह से आपको स्क्रीन्स पर अक्षय का जादू एक बार फिर देखने को मिलेगा।

