'अब 900 करोड़...', नहीं थम रही धुरंधर की रफ्तार, क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?

'अब 900 करोड़...', नहीं थम रही धुरंधर की रफ्तार, क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?

संक्षेप:

रणवीर सिंह की धुरंधर कमाई में नए मकाम हासिल करती जा रही है। फिल्म रिलीज का छठा हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने अबतक 850.55 करोड़ की कमाई कर ली है। 

Jan 11, 2026 05:35 pm IST
धुरंधर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है। रणवीर सिंह की फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। फिल्म रिलीज हुए छह हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अब भी फिल्म की कमाई जारी है। फिल्म मेकर्स भी फिल्म की सफलता की जानकारी फैंस को देते हैं। अब जियो स्टूडियोज ने एक नए पोस्ट में बताया है कि फिल्म ने अबतक 850.55 करोड़ की कमाई कर ली है।

जियो स्टूडियोज ने शेयर किया धुरंधर का पोस्ट

जियो स्टूडियोज ने पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में रणवीर सिंह की तस्वीर है और साथ ही फिल्म का कलेक्शन भी दिया गया है। ये फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन की जानकारी है। इस पोस्टर के साथ लिखा गया- ये अजेय पल बढ़ता जा रहा है और धीरे होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

फिल्म की कब कितनी हुई कमाई?

पोस्टर में दी जानकारी के मुताबिक, फिल्म ने पहले चार हफ्तों में 784.50 करोड़ की कमाई की। 5वें हफ्ते फिल्म ने 56.35 करोड़ की कमाई की। छठे हफ्ते के पहले दिन फिल्म ने 3.6 करोड़ और दूसरे दिन 6.1 करोड़ की कमाई की है। साथ ही इस पोस्टर पर लिखा है कि धुरंधर दुनियाभर में राज कर रही है।

क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने लिखा- 950 करोड़ हो गया है। अब 900 करोड़ की तरफ कदम बढ़ेंगे। एक दूसरे यूजर ने लिखा- 50 करोड़ की और जरूरत है। एक ने लिखा- मार्च तक चलाओ इसको। एक ने कहा कि आपको दूसरा पार्ट भी रिलीज कर देना चाहिए अभी। इससे दर्शक पहला और दूसरा पार्ट आगे-पीछे देखेंगे और बिजनेस बढ़ेगा।

Dhurandhar

