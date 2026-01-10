धुरंधर की कमाई में फिर उछाल, 37वें दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाए इतने करोड़
Dhurandhar Box Office: धुरंधर की कमाई में शनिवार को एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। 36वें दिन की तुलना में रणवीर सिंह की फिल्म ने आज यानी 10 जनवरी को करीब 2 करोड़ से ज्यादा कमाई की है।
रणवीर सिंह की कमाई में आज यानी 10 जनवरी को कमाई में उछाल देखने को मिला है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार की कमाई ज्यादा हुई है। वीकेंड पर धुरंधर की कमाई में उछाल ने ये साबित कर दिया है कि 37 दिन बाद भी फिल्म का क्रेज अब भी बना हुआ है। लोग अब भी फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। रणवीर सिंह की फिल्म का भारत में टोटल नेट कलेक्शन 799.3 करोड़ हो गया है।
37वें दिन फिल्म ने कितना किया कलेक्शन?
रणवीर सिंह की धुरंधर ने 37वें दिन रात 10 बजे तक 6.08 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। वहीं, 36वें दिन की बात करें तो फिल्म ने 3.5 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का टोटल कलेक्शन 799.83 करोड़ की कमाई की है।
37वें दिन के शोज की ऑक्यूपेंसी
sacnilk.com के मुताबिक, 37वें दिन सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 15.30 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 37.58 पर्सेंट रही। शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 35.85 पर्सेंट रही। रात के शोज में ऑक्यूपेंसी जीरो है।
फिल्म के पांच हफ्तों की कमाई
रणवीर सिंह की धुरंधर का छठा हफ्ता शुरू हो गया है। फिल्म ने पहले वीक 207.25 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म ने 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते फिल्म ने 172 करोड़, चौथे हफ्ते 106.5 करोड़ और 5वें हफ्ते 51.25 करोड़ की कमाई की है।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब फैंस को बेसब्री से फिल्म के पार्ट 2 का इंतजार है। फिल्म का पार्ट 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगा।
डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
