धुरंधर की छठे हफ्ते में धीमी शुरुआत, 36वें दिन रणवीर की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

संक्षेप: Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की धुरंधर ने 5वें हफ्ते में 51.25 करोड़ की कमाई की है। फिल्म के छठे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। छठे हफ्ते की शुरुआत यानी 36वें दिन में फिल्म ने भारत में 3.50 करोड़ की कमाई की है।

धुरंधर की पांचवी वीक की क्लोजिंग तूफानी रही है। रणवीर सिंह की फिल्म भले ही अब सिंगल डिजट में कमाई कर रही हो, लेकिन 5वें हफ्ते भी फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म ने चार बड़ी फिल्मों के 5वें हफ्ते के कलेक्शन को पछाड़ दिया है। रणवीर सिंह की धुरंधर का छठा हफ्ता शुरू हो गया है। छठे हफ्ते की शुरुआत यानी 36वें दिन 3.50 करोड़ की कमाई की है। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन भारत में 790 करोड़ से ज्यादा हो गया है।

धुरंधर के छठे हफ्ते की शुरुआत sacnilk.com के मुताबिक, रणवीर सिंह की धुरंधर ने 36वें दिन यानी शुक्रवार को 3.50 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन भारत में 793.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

धुरंधर के पिछले पांच हफ्तों की कमाई धुरंधर के पिछले पांच हफ्तों के कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते धुरंधर 207.25 करोड़ की कमाई की। दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते 172 करोड़, चौथे हफ्ते106.5 करोड़ और 5वें हफ्ते 51.25 करोड़ की कमाई की।

धुरंधर के हर हफ्ते का कलेक्शन

वीक धुरंधर की कमाई वीक 1 207.25 करोड़ वीक 2 253.25 करोड़ वीक 3 172 करोड़ वीक 4 106.5 करोड़ वीक 5 51.25 करोड़

36वें दिन शोज की ऑक्युपेंसी धुरंधर के 36वें दिन की शोज ऑक्युपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्युपेंसी 7.97 पर्सेंट रही, दोपहर के शोज की ऑक्युपेंसी 16.70 पर्सेंट रही। शाम के शोज की ऑक्युपेंसी 17.41 पर्सेंट रही और नाइट शो की जीरो पर्सेंट ऑक्युपेंसी रही।

हर कोई कर रहा रणवीर की धुरंधर की तारीफ रणवीर सिंह की धुरंधर ने भारतीय सिनेमा में कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की धुरंधर का अगला पार्ट इसी साल 19 मार्च को रिलीज होगा। आदित्य धर की इस फिल्म की तारीफ न सिर्फ आम जनता कर रही है बल्कि इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। आलिया भट्ट से लेकर प्रियदर्शन तक इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं।